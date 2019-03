Se viene el Campeonato Estatal de Softbol Femenil a MazatlÃ¡n

Se viene el Campeonato Estatal de Softbol Femenil a Mazatlán

El Centro Deportivo Benito Juárez albergará la justa de categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16

Carlos Robles

22/03/2019 | 3:57 PM

Se espera la participación de unos 30 equipos. Foto: Andrés García

MAZATLÁN._ Un logro más se apuntó el Centro Deportivo Benito Juárez tras anunciar que se convertirá en el escenario que albergará el Campeonato Estatal de Softbol Femenil 2019, el próximo junio. Serán aproximadamente 30 los equipos que se estima participen dentro de esta competencia, por lo que se espera un campeonato de excelente nivel y gran competitividad. Así lo dio a conocer el actual director de dicha paramunicipal, Paúl Bernal Gurrola, quien a su vez se mostró entusiasmado por el hecho de que la Asociación Estatal de Softbol tomara en cuenta al Centro Deportivo para albergar dicho evento. “En los últimos meses, la Asociación nos ha estado buscando para ver la posibilidad de traer este campeonato y afortunadamente se llegó a este acuerdo para sacarlo adelante”, comentó Bernal. “Nosotros, como deportivo, ya contamos con tres equipos para participar en el campeonato, pues a la asociación le interesa que participen”, añadió. Este campeonato tendrá actividad dentro de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, por lo que se espera la participación de jóvenes softbolistas sinaloenses de gran talento y prospectos a despuntar en esta disciplina. “El convenio para la realización de este torneo se va a formalizar en los próximos días, pues vendrá Alfredo Lerma (presidente de la Asociación Estatal de Softbol) para llevarlo a cabo”, expresó. En busca de un mayor crecimiento Con el objetivo de poder hacer crecer la Liga de Softbol Femenil, así como darle una mayor proyección y alcance, el Centro Deportivo Benito Juárez buscará que sus equipos se afilien a la Asociación Estatal de Softbol. “Estamos viendo la posibilidad de registrar la liga ante la Asociación, de hacer una liga oficial para el estado porque esto permitirá a los equipos con los que contamos el poder participar en justas nacionales”. LEER: ¡El Centro Deportivo Benito Juárez festeja en grande!

