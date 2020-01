Seade niega su salida de la SRE

Seguiré mientras así dispongan el Presidente y el Canciller, dice

Sinembargo.MX

14/01/2020 | 09:09 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Jesús Seade Kuri, Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desmintió los rumores que indican su salida del cargo, aclarando que él seguirá ahí “mientras así dispongan el Presidente y el Canciller”.

Seade Kuri calificó los rumores como “trifulcas mareadas” a través de su cuenta de Twitter, asegurando que aún “queda mucho por hacer en esta noble Cancillería”.

“Entre trifulcas mareadas me entero que ya me voy. ¿De dónde? El primer encargo con el que me honró el Presidente @lopezobrador_ en lo básico ya salió. Pero queda mucho por hacer en esta noble Cancillería y en eso seguiré mientras así dispongan el Presidente y el Canciller @m_ebrard”, escribió Seade en su red social.

Los rumores de la salida de Seade se propagaron través de diversas columnas periodísticas. En éstas se aseguraba que al interior de la Cancillería habría una disputa por el cargo que detenta el actual Subsecretario.

En algunas versiones de dichos artículos, se señaló que Javier Joaquín López Casarín, mano derecha y operador del Canciller Ebrard, sería el relevo de Seade Kuri una vez haya finalizado el proceso de ratificación del T-MEC, que actualmente sigue pendiente en el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento canadiense.

Incluso, algunas columnas apuntaban a que desde la Embajada de México en Estados Unidos se miraría con recelo a López Casarín, empresario que dirige el grupo “Reintentando a México”.

Dentro de su labor con el Canciller Ebrard, López Casarín encabeza el Consejo Técnico Académico y Científico de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Por otra parte, en el marco de la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules, Seade Kuri negó que en la reunión efectuada el pasado 6 de enero con el titular del Ejecutivo, éste le haya ofrecido alguna otra cartera o bien, que él (Seade) se la haya solicitado.