Sean Lennon pide recordar el mensaje de 'amor, paz y verdad' de su padre, John Lennon

Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon, pidió que, en el que hubiera sido el 80 cumpleaños del miembro de Los Beatles, se recuerde su mensaje de "amor, paz y verdad", algo que consideró es "muy importante" en este año.

"Hay un par de nuevas generaciones que no han crecido con la mitología de Los Beatles y mi padre en su conciencia como yo y gente más mayor que yo", dijo en la tarde del jueves poco antes de un evento en el que encendió las luces del mítico edificio neoyorquino Empire State Building en honor a su padre, asesinado hace casi 40 años en Nueva York.

"Para nosotros es muy importante que siga con vida su mensaje de amor, paz y verdad, especialmente este año y en los últimos años", aseveró, en referencia al turbulento momento social por el que atraviesa el mundo.

En imágenes distribuidas este viernes, se observa cómo Sean Ono Lennon, tras un breve discurso, accionó la palanca para encender los focos del Empire State, que iluminaron el edificio de azul cielo en honor al músico, con un símbolo de la paz rotando sobre el mástil del rascacielos, de acuerdo a informador.mx.

IMAGINE PEACE TOWER is now alight!

Watch live and send your wishes until dawn at https://t.co/7GyGYAfjOU

Happy Birthday @johnlennon!#JohnLennon #LENNON80 pic.twitter.com/N9s5uqxUfs