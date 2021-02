BEISBOL

Seattle Mariners acuerdan contrato por 2 años con relevista Ken Giles

El pítcher no podrá jugar en este 2021 debido a que se recupera de la cirugía de Tommy John

Noroeste / Redacción

20/02/2021 | 12:02 AM

Los Seattle Mariners cuadraron un acuerdo de dos años y 7 millones de dólares con el relevista Ken Giles el viernes que incluye una opción de club para la temporada 2023.

Seattle contrató a Giles sabiendo que no lanzará para los Marineros esta temporada mientras se recupera de la cirugía de Tommy John. El mánager Scott Servais enfatizó que no importa qué tan avanzado esté Giles en su recuperación, no lanzará en las mayores en 2021.

"No hay posibilidad de que eso suceda", dijo Servais. "No permitiremos que eso suceda. Ese no es el acuerdo, y todos entendieron que se debe hacer lo correcto y tomarnos nuestro tiempo para recuperarlo".

Seattle puso en asignación al lanzador derecho Robert Dugger para despejar un lugar en el róster de 40 hombres para Giles.

Cuando está sano, Giles ha sido uno de los mejores relevistas de la Liga Americana. Tuvo 34 salvamentos y una efectividad de 2.30 en 63 apariciones con Houston en 2017. Tuvo 23 salvamentos y una efectividad de 1.87 en 53 juegos para Toronto en 2019, con 83 ponches y solo 17 bases por bolas en 53 entradas.

Pero Giles tuvo problemas en el brazo la temporada pasada. Apareció en solo cuatro juegos antes de decidir a fines de septiembre someterse a una cirugía de Tommy John.

"Ken ha sido uno de los relevistas más valiosos del beisbol desde que hizo su debut en 2014", dijo el gerente general Jerry Dipoto. "Siempre ha dominado la zona de strike con material de élite. No podrá contribuir esta temporada mientras continúa la rehabilitación de la cirugía de TJ, pero confiamos en su capacidad para impactar a nuestro club en 2022 y potencialmente más allá".

Giles se reunió con Servais cuando los lanzadores y receptores se presentaban en las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo en Peoria, Arizona, esta semana. Servais dijo que el plan probable es que Giles permanezca en Arizona rehabilitándose después de que el equipo se dirija al norte para el inicio de la temporada regular.