Sebastian Vettel sustituirá a Checo Pérez como piloto de la escudería Racing Point

LONDRES._ El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel, correrá con la escudería Racing Point la próxima temporada.

El equipo, que para entonces se rebautizará como Aston Martin, anunció el fichaje el jueves, un día después de que el piloto mexicano Sergio Pérez hizo pública su marcha. Vettel firmó por la temporada 2021 “y más allá”, dijo la escudería, que no reveló la duración del contrato.

“El fichaje de Sebastian es un claro mensaje de la ambición del equipo por establecerse como uno de los nombres más competitivos en el deporte”, añadió en un comunicado. “Como tetracampeón del mundo, Sebastian aporta una mente fresca al equipo”.

