SebastiÃ¡n Yatra incursiona en el cine con Migo

Sebastián Yatra incursiona en el cine con Migo

El cantante colombiano habla sobre esta nueva experiencia en la cinta animada de Warner Bros. Pie Pequeño, la cual debutará este viernes en la gran pantalla

Noroeste / Redacción

El verano de 2016 fue muy especial para Sebastián Yatra, exactamente en julio del mismo año su tema Traicionera llegó a los primeros lugares en todas las listas de reproducción en Latinoamérica, y en YouTube alcanzó más de 300 millones de visitas, fue entonces cuando el nombre del colombiano comenzó a romper barreras y a estremecer al género urbano.

Desde entonces un sinnúmero de éxitos del joven de 23 años han llegado a todo el mundo, además ha colaborado con Alejandro Fernández, los hermanos Montaner, Karol G, Wisin, Nacho, Paty Cantú, One Republic, Joey Montana, David Bisbal, Isabel Moner y hasta con Carlos Vives.

Yatra ha sido nominado en dos oportunidades a los Premios Grammy Latinos gracias a su novedosa mezcla de música de estilo pop latino y reggaetón.

Pero para Sebastián esto apenas comienza, recientemente el joven recibió una nueva oportunidad de ser parte de una gran producción animada haciendo la voz del protagonista para los países de habla hispana, lo que se convirtió en otro gran paso no solo en su carrera, sino también una nueva forma de entrar en mercados en donde aún no había llegado.

Con su incursión en el doblaje en la nueva cinta de Warner Bros. Pie Pequeño, da vida a Migo, un simpático Yeti con un corazón tan grande como sus pies, además de interpretar el tema original de la cinta animada llamado Perfection, difundió en entrevista para vanguardia.com.

-En muy poco tiempo te has convertido en todo un ídolo musical, ahora también incursionas en la cinematografía, ¿cómo llega a ti esta oportunidad?“Estoy súper agradecido con todos los que me han apoyado desde el principio. El hecho de que haya recibido tanto respaldo por parte de los medios, del público en México y del resto de Latinoamérica, que todos hayan podido conectar con las canciones, inclusive que pude ser parte de La Voz Kids, todo eso ha sido la razón por la cual siento que se me abrió la oportunidad de hacer cine. Es increíble poder interpretar al personaje principal de la nueva película de Warner Bros. Pie Pequeño, porque es la voz para todos los de habla hispana, porque además soy el primer colombiano en hacerlo a nivel Latinoamérica, entonces uno entra al mundo de la actuación con un rol tan importante, que se convierte en una responsabilidad gigante, es algo que quiero tratar con mucho respeto hacia el arte, hacia el tema de la actuación”.

-En 2013 te lanzaste oficialmente como cantante, desde entonces te has preparado y trabajado mucho por ganarte tu lugar, ¿ahora cómo fue tu preparación para esta interpretación? “Estaba listo para escuchar y aprender de la gente que sabe de esto, porque yo entré a otro territorio, a aguas completamente desconocidas, pero todo el equipo de Warner Bros. me ha apoyado muchísimo. Ellos han estado ahí en cada paso del proceso, estuve grabando el doblaje en España, ahí tuve un gran maestro llamado José Luis que ha hecho miles y miles de doblajes allá, y me ha enseñado cosas muy bonitas. Ha sido una experiencia donde he aprendido muchísimo, me ha dejado una satisfacción gigante y eso que todavía no ha salido la película; así que imagínate cuando salga lo que voy a sentir”.

-Algunos te llaman el “niño bueno del reggaetón” porque tu música combina algo de pop latino, del género urbano y hasta baladas, ¿en qué sientes que te pareces a este tierno personaje llamado ‘Migo’?

“Migo es irreverente, es divertido, Migo es un niño en el cuerpo de monstruo gigante que es el Pie Grande’ o el Yeti, y Migo disfruta cada cosa que tiene la vida, lo grande y lo pequeño, creo que son muchas cosas las que tenemos en común. Él es una de las razones por las cuales creo que era el papel perfecto para mí, porque somos muy muy parecidos, cada uno en sus diferentes mundos”.

-Aunque entras al mundo de la actuación no dejas atrás la música, participaste en la canción original de la cinta llamada Perfection, ¿cómo fue este trabajo?

“Es una canción espectacular, súper linda, bien divertida, mucho más del estilo musical que está enfocada en contar una historia, la canción va narrando lo que va pasando en la película. Tenía que pronunciar cada palabra súper bien, y entender mucho que no era una canción para mi disco, sino que era un tema para el cine y hay que hacerlo de una manera distinta, pero obviamente sin perder el corazón, sin perder el sentimiento. Creo que se logró algo bien lindo”.

-Eres parte de este elenco internacional, en la versión en inglés a Migo lo interpreta Channing Tatum, ¿tomaste de referencia su actuación para realizar la tuya?

“Claro, yo tomé algunas referencias de Channing Tatum, es uno de los mejores actores de Hollywood, y también en doblaje es un capo (muy bueno). Entonces era un reto gigante, al final creo que son dos interpretaciones distintas pero cada cual con su valor, con su emoción y cada uno vive a Migo a su manera. Todo sin olvidarse de la esencia del personaje mi interpretación es un tono más alta, tiene que ver con que crecí en Estados Unidos y hablo mucho mucho inglés, muchas veces, mucho tiempo, soy bien ‘agringado’ (risas). El americano al hablar no usa tanta emoción en las palabras para transmitir algo, el latino es pura pasión, puro romanticismo, entonces es mucha más emoción para que los latinos se conecten con el personaje, meterle un poco más de rebenque como decimos en Colombia”.

-¿Qué te dejó toda esta experiencia?, ¿qué te gustaría que la gente aprendiera de Pie Pequeño?

“La experiencia me dejó claro que ningún sueño es muy grande, que todos podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, si lo hace con toda la energía, con toda la disposición, con todo el amor. También la película tiene unos mensajes increíbles, yo les diría que vean la película para verme a mí (risas), pero más importante para ver y entender el mensaje tan bonito, que no por eso deja de ser divertida y para toda la familia. Será una de las películas más exitosas de este año a nivel mundial, sobre todo en la animación, creo que será de las que más le llegue a la gente por la forma en que toma el mito de Pie Grande y cuenta con todo el amor del mundo".

PARA SABER:

-En la versión en inglés de Pie Grande participan entre otros artistas Channing Tatum, James Corden, Zendaya, LeBron James, Gina Rodriguez y el espectacular Danny DeVito como el padre de Migo.

-Pie Pequeño está dirigida por Karey Kirkpatrick y producida por Bonne Radford, Glenn Ficarra y John Requa.

-El equipo creativo incluye al editor Peter Ettinger y al compositor Heitor Pereira.

-El filme es una aventura animada con música original que transforma la leyenda de Pie Grande cuando un joven y brillante Yeti encuentra algo que creía que no existía: un ser humano..