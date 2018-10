SebastiÃ¡n Yatra le cantarÃ¡ a sus traicioneras en MazatlÃ¡n

Sebastián Yatra le cantará a sus traicioneras en Mazatlán

El cantante colombiano se presentará el 24 de noviembre, en el puerto

Fernando Espinoza

04/10/2018 | 08:39 AM

MAZATLÁN._ En 2016, Sebastián Yatra le dio la vuelta al mundo con su tema Traicionera, además, se ha anotado otros éxitos musicales como Suena el dembow, Cómo mirarte y Por perro, mismos que sus fanáticas porteñas podrán corear este 24 de noviembre en su primera presentación en Mazatlán.

Pero el camino musical de Sebastián Obando, conocido artísticamente como Sebastián Yatra, no inició con Traicionera, fue mucho antes con temas como El psicólogo, Por fin te encontré y No me llames, entre otros.

Ahora, acaba de estrenar junto a Andrés Cepeda el tema Magia, que presentará en el concierto que ofrecerá en el Centro de Convenciones de Mazatlán, que visitará el penúltimo mes del año, como parte de su Mundial Tour.

El intérprete de Como mirarte ha colaborado junto a Alejandro Fernández, Luis Figueroa, Lary Over, Cali, Mau y Ricky.

A sus 23 años, ha estado nominado en dos ternas en los Latin Grammys, aunque no ha ganado ninguno. Es además uno de los cantantes con más seguidores en sus redes sociales, tan solo en Instagram acumula casi siete millones.

Alejandro Fernández y Sebastián Yatra se unieron para crear en el tema Contigo siempre’.

Por su parte, el colombiano lanzó el álbum Mantra, un disco con 16 canciones recopiladas de sus éxitos en casi dos años, que incluye el tema Sutra, una colaboración que hizo con Dalmata.

Recientemente logró su primer concierto totalmente agotado en la Ciudad de México, y en su cuenta de Spotify tiene más de tres millones y medio de seguidores; sin contar que más de 14 millones de personas lo escuchan en el mundo, siendo México el país donde tiene más presencia.

Un nuevo reto para Sebastián Yatra

El cantante colombiano presta su voz a Migo, el Yeti protagonista de la cinta animada Pie Pequeño que se estrenó el 28 de septiembre, y ya está en todos los cines del País.

Esta nueva sorpresa llegó a la carrera naciente de Sebastián Yatra llevándolo al mundo del cine. Se convierte en el primer colombiano que hace un trabajo de doblaje en la pantalla grande que será distribuido en Latinoamérica.

En Mazatlán

Para la presentación de Sebastián Yatra los boletos tendrán un costo de entre 500 y mil 800 pesos, de los cuales hay una preventa que arrancó el 6 de septiembre en Boutique Maxsi Show Room, Centro de Convenciones, La Gran Plaza, y www.boletomovil.com.

ASISTA:

El show de Sebastián Yatra es el sábado 24 noviembre, a las 21:00 horas.

Zona Fan, $1,800.00

Zona Vip, $1,300.00

Zona Preferente Gradas, $500.00

- La preventa exclusiva está disponible desde septiembre en Boutique Maxsi Show Room, Centro de Convenciones, La Gran Plaza, y www.boletomovil.com