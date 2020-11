Secretaria de Gobernación se reúne con gobernadores del PRI, y a la Alianza Federalista la 'ignoran'

La reunión tuvo como objetivo tratar diversos temas relacionados con la gobernabilidad y gobernanza en el País

Noroeste / Redacción

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, se reunió hoy con Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional, así como con 11 de los 12 gobernadores de dicho partido, "para tratar diversos temas relacionados con la gobernabilidad y gobernanza en el País".

Con la ausencia de Claudia Pavlovich -quien se recupera tras haberse contagiado de coronavirus SARS-CoV-2, en la reunión presencial con la funcionaria federal estuvieron presentes Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Héctor Antonio Astudillo Flores, de Guerrero; Omar Fayad Meneses, de Hidalgo; Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México; Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca; Juan Manuel Carreras López, de San Luis Potosí; Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala, y, Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas.

Ayer martes los gobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León); Miguel Riquelme Solís (Coahuila); José Rosas Aispuro (Durango); Silvano Aureoles Conejo (Michoacán); José Ignacio Peralta Sánchez (Colima); Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco); Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Javier Corral Jurado (Chihuahua); y, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (Guanajuato), urgieron dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los mandatarios estatales que conforman la Alianza Federalista urgieron dialogar con el titular del Poder Ejecutivo federal para "recibir un trato justo" y que ninguna entidad reciba menos recursos de los que actualmente recibe en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene que aprobar antes del próximo 15 de noviembre.

En un comunicado, los gobernadores reprocharon el "trato injusto, la apropiación desastrosa de 109 fideicomisos y fondos públicos y la reducción a los estados por más de 181 mil millones de pesos", y rechazaron haber "faltado al respeto ni a la institución presidencial, ni a otros actores políticos", como acusó el político tabasqueño, quien aseguró que los mandatarios estatales ya habían sido atendidos por los secretarios de Hacienda y Crédito Público (Arturo Herrera Gutiérrez) y de Gobernación (Sánchez Cordero Dávila).

Durante su conferencia de prensa matutina de ayer, López Obrador afirmó "lo que yo no quiero es que vayan a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales. Como que eso no corresponde. Tiene que haber una relación de respeto. No ha habido. Me han faltado al respeto. Entonces vienen aquí, los recibo, como a cualquier otra persona".

"No les falta nada, pero cuando comenzaron con este asunto que se agrupan y plantean más recursos, pues sí sorprenden a algunos pensando que estamos quitándoles sus participaciones y no es así [...] Leí que ya no quieren lo del Pacto, sino otras cosas, pero al final es lo mismo. ¿Por qué no quieren ya lo de la distribución de los recursos federales, porque ya quedó claro que es un asunto constitucional, no les convenía", señaló el Presidente.

"Lo que sí deben tener en cuenta los Gobernadores disidentes, opositores a nuestro Gobierno, es que los vamos a respetar porque son representantes de estados libres y soberanos, y sobre todo vamos a garantizar a los pueblos que representan los apoyos que por justicia les corresponden", indicó el político tabasqueño

"No se va escatimar ningún apoyo a los habitantes de Jalisco, Coahuila, Nuevo León, de donde son los Gobernadores que están en contra nuestra y las participaciones se les van a enviar puntualmente. Yo lo que quiero es que se sepa en cada estado cuánto se ha transferido de dinero a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales, porque muchas veces la gente no tiene la información y no quiero que se vaya a pensar que no estamos enviándole las participaciones", finalizó el mandatario nacional.