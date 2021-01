Secretaría de Transparencia se ha abocado en prevención, aseguró Yan Rubio en comparecencia

Guadalupe Yan Rubio fue señalada en la comparecencia ante la 63 Legislatura de responder como una trabajadora de alguna dependencia que defiende gobierno, no como la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

América Armenta

La titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, en su comparecencia ante la 63 Legislatura informó que desde la secretaría que lidera se han abocado a prevenir actos de corrupción.

Se le acusó de que respondía como cualquier trabajadora de Gobierno, no como la funcionaria de primer nivel que es.

La comparecencia fue por motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo, en donde los principales señalamientos fueron la escasez de sanciones y permisibilidad de posibles actos de corrupción, los cuales enumeraron los diputados.

“Nuestra actividad ha sido eminentemente preventiva, sin embargo, de ahí se han derivado cuando así lo amerita, acciones de investigación y sanción”, dijo Yan Rubio a la presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso de Sinaloa, Cecilia Covarrubias González, quien además de moderar la comparecencia hizo el último cuestionamiento a la compareciente.

“Licenciada María Guadalupe, a mí me gustaría que cuando tuviera oportunidad escuchara usted la respuesta que me acaba de dar. Si bien es cierto que usted es empleada y que ahorita puede estar y mañana no como empleada, hay algo que se llama ética y estos ejercicios que estamos haciendo es justo para rendirle cuentas a los sinaloenses, yo quiero que se escuche porque usted contestó como si fuera, digamos, los departamentos que le cité, usted no contestó como si fuera la titular de la Secretaría de Transparencia”, replicó Covarrubias González.

Anteriormente, la moderadora de la comparecencia le cuestionó sobre planeación, organización y coordinación, así como el control y revisión del uso de los recursos, además de su congruencia con el presupuesto de egresos, señalando que hubo departamentos y secretarías que, sin justificar en el informe, ejercieron recursos de más durante el 2020.

“El presupuesto no es estático, como no es estática tampoco la operación gubernamental, los entes que operan sus diferentes partidas presupuestales para cumplir con su mandato operativo, les surgen de manera necesaria y natural diferentes necesidades, el caso típico lo tenemos con la pandemia que hizo llevar a una serie de cambios de orientación en todo sentido”, dijo la secretaria sobre el tema.

“Entonces vuelvo, el presupuesto no es estático y se van realizando en el transcurso del año, señora diputada, adecuaciones presupuestales que corresponden a la Secretaría de Administración y Finanzas, pero estas adecuaciones de modificación al presupuesto, con todo respeto, son notificadas a esta soberanía en su momento en informes parciales y avances”, agregó.

De acuerdo con Yan Rubio, una Secretaría de Transparencia es prevención, investigación y sanción, y aseguró que los resultados del trabajo se han visto en una rendición de cuentas que reflejan los resultados del 92 por ciento de recurso ejercido auditado por los entes fiscalizadores, que se han podido solventar, señalando que quedan en errores administrativos.

“Me dice que el presupuesto no es estático y que la operación gubernamental no es estática y eso ya lo sabemos, si yo hago este hincapié es porque hay un alto índice en la incongruencia de lo que se plantea y lo que se hace, y a usted le toca no contestar por ellos, sino contestar como la titular de la Secretaría de Transparencia en beneficio de los sinaloenses; si bien, es cierto que el presupuesto no es estático y hay modificaciones y hay cosas que no podemos controlar, tampoco es aceptable que exista tanto volumen de discrepancia en lo que se programó y en lo que se termina gastando”, reiteró la diputada.

Entre otros cuestionamientos recibidos, Francisca Abelló reprobó la compra del Edificio Homex en 174 millones de pesos, además de que se le ha invertido al espacio 508 millones de pesos, ya que no estaba funcional, incluso lo consideró como un inmueble inservible y que mejor hubieran comprado otro.

A lo que la secretaria respondió que la compra se dio por la necesidad de que los trabajadores del estado tuvieran condiciones dignas, pero aseguró que se está llevando a cabo una investigación por parte de Transparencia y Rendición de Cuentas y que de ser necesario que se realicen sanciones conforme a la ley, se notificará, por el momento dijo que el edificio ya está en uso.

Marco Antonio Zazueta Zazueta tuvo dos participaciones, en las que resaltó los casos de ex funcionarios como Echeverría Aispuro, que de 14 millones de pesos solo devolvió 7 millones y lo hizo en tres pagos, así como el proceso todavía abierto de Villarreal Ibarra, quien junto a dos personas es juzgado por 293 millones de pesos de los que se desconoce el destino final del recurso, pasando también por el conocido como colchongate o la entrega de colchones podridos en 2018.

Magaly Inzunza Valenzuela cuestionó sobre los Comités de Obras que no se han conformado, detallando que era una tarea conferida al Comité de Participación Ciudadana y que este órgano rechazó.

Yan Rubio dijo que no ha representado un obstáculo no contar con estos comités, ya que, aseguró, desde la secretaría se garantiza que las obras públicas se presenten con eficacia, eficiencia y transparencia.