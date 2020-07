Secretaría del Trabajo retira computadoras a trabajadores y les limita consumo de agua y electricidad

Las medidas de austeridad adoptadas por la dependencia fueron aplicadas a todas las áreas de la institución, pero afectaron especialmente a servidores públicos que operan el programa estrella de la actual administración, Jóvenes Construyendo el Futuro

Animal Político

Decenas de servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comenzaron a partir del 9 de julio a retomar gradualmente sus labores de manera presencial en oficinas, pero sin utilizar computadoras que la dependencia arrendaba para que desempeñaran sus funciones.

Como parte del recorte del gasto del gobierno impulsado por la Presidencia y la Secretaría de Hacienda, la STPS —dependencia que debe velar por los derechos de los trabajadores— implementó medidas de austeridad que van desde el retiro de computadoras a la mayoría de los funcionarios hasta la reducción a la mitad del consumo de agua de garrafón y la “recomendación” de que no carguen la batería de sus celulares en las tomas de corriente de las oficinas, de acuerdo con testimonios de trabajadores y documentos internos consultados por Animal Político.

Otra medida tomada fue cancelarles plazas de base a funcionarios y hacerlos firmar nuevos contratos en los que son reconocidos como trabajadores eventuales para lo que resta del año.

Este medio solicitó al área de Comunicación Social de la secretaría una respuesta institucional y un informe para conocer la cantidad de trabajadores afectados por los recortes; sin embargo, aunque había comprometido entregar la información solicitada, esto, finalmente, no se cumplió.

Las medidas de austeridad adoptadas por la STPS fueron aplicadas a todas las áreas de la institución, pero afectaron especialmente a servidores públicos que operan el programa estrella de la actual administración, Jóvenes Construyendo el Futuro.

Este jueves retornarán al trabajo mandos superiores, mandos medios y enlaces de la secretaría que no padezcan vulnerabilidades ante el Covid-19, con la encomienda de devolver las computadoras que les asignó la institución y llevar a la oficina sus propios equipos.

“Me pidieron que respaldara toda la información y me preguntaron si tenía posibilidad de llevar mi laptop personal. Yo les dije que sí”, comentó un funcionario que solicitó el anonimato.

“Yo pensé que no regresaríamos a la oficina, y no estoy de acuerdo en que me quiten la computadora del trabajo ahora que vuelva. Si voy a estar en mi casa, me parece correcto utilizar mi equipo personal, y que el de la oficina, si no se ocupa, lo devuelvan (al proveedor), pero, si me van a hacer ir, está mal que yo tenga que llevar mi laptop”.

La decisión de retirar los equipos de cómputo fue comunicada por la Dirección General de Tecnologías de la Información de la STPS el 28 de mayo a los subsecretarios, jefes de unidad, directores generales y enlaces administrativos.

Mediante la circular 513/001/2020, el titular de dicha área, Juan Carlos Herrejón Rentería, pidió a los mandos enviar un reporte de los equipos que fueran “susceptibles” de ser “recortados”.

“(Se debe) identificar e informar de manera inmediata a la Dirección General de Tecnologías de la Información aquellos bienes y servicios en materia de Tecnologías de Información —en particular: computadoras, impresoras, extensiones telefónicas, etc.— que, derivado de la presente emergencia sanitaria, son susceptibles de ser dados de baja por uso, por lo cual deberá de remitir (…) la relación de equipos y usuarios resguardantes para poder realizar el recorte correspondiente”, indica el oficio.

En el mismo documento se pidió que al interior de las oficinas se compartieran los equipos entre varios usuarios, contra la recomendación sanitaria de evitar el intercambio de herramientas de trabajo para reducir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus.

En junio, los jefes de unidad de la STPS enviaron a los directores generales un formulario en el que debían hacer constar qué servidores públicos a su cargo contaban con computadora de la institución y quiénes de ellos tenían equipo propio “disponible para usarse como de trabajo lo que resta del año”.

“Esta solicitud se realiza con la finalidad de que todas aquellas personas que cuenten con computadora personal la puedan utilizar durante lo que resta del año; es decir, se tiene que tener en cuenta que las computadoras institucionales no van a regresar en lo que resta del año”, se informó a directores generales vía correo electrónico.

Una funcionaria declaró que se vio obligada a comprar, con su dinero, una computadora personal para poder devolver la que le había asignado la STPS.

“Yo compré una usada, está buena, funciona bien, pero me vi en la necesidad de comprar, porque, si no, ¿dónde trabajo? Esto está muy mal. Yo puedo hacer un esfuerzo por pagarla, pero hay gente que no, algunos salarios son muy bajos y no van a tener posibilidad de comprarla, se van a ir a un café internet a trabajar, les va salir muy caro, y la gente que gana poco va a perder parte de su salario ahí, alquilando las computadoras”, declaró una funcionaria de mando medio que pidió reservar su nombre.

A mediados de junio, los servidores públicos fueron citados por la Dirección General de Recursos Humanos para firmar un cambio en su relación laboral por el que perdieron su puesto de base y pasaron a ser contratados como trabajadores eventuales.

“Yo era de estructura, que supuestamente eran inamovibles, pero llegó un oficio de que, por la austeridad, teníamos que dejar esas plazas; nos llamaron a Recursos Humanos para que firmáramos un contrato de eventuales, de julio a diciembre. Yo pregunté por mi plaza y me dijeron: ‘desaparecieron todas, ahora todos somos eventuales, desde la directora general hasta el salario más pequeño’. Eso está muy mal, porque se supone que tenemos una garantía en el trabajo, y además el Presidente dijo que no se iba a despedir a nadie”, reclamó una funcionaria afectada.

Restricciones hasta para tomar agua

El 3 de julio, la Unidad de Administración y Finanzas de la Dirección General de Programación y Presupuesto emitió más lineamientos de austeridad en el manejo de instrumentos e insumos de trabajo.

La circular 511.-01/002/2020 establece que la electricidad será cortada “invariablemente” a las 21:00 horas todos los días y en todos los inmuebles de la STPS, por lo que se solicita a los funcionarios respetar de manera estricta el horario de trabajo.

Para maximizar el ahorro, también se “exhorta” a los empleados a no utilizar aparatos que requieran ser conectados a la corriente eléctrica, como cafeteras, hornos, dispensadores de agua y hasta sus teléfonos celulares.

La circular también señala que se cancelará el servicio de comedor y anuncia que se limitará el agua para tomar.

“El suministro de agua potable (garrafón) se disminuirá al 50% del que habitualmente se proporciona”, indica.

Asimismo se restringieron las obras de mantenimiento y de fumigación, y se limitó el suministro de combustible para vehículos institucionales.