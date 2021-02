Secretario de Agricultura asegura que precios de frijol son muy buenos; llama a productores de Sinaloa a guardar cosecha

En respuesta a un comunicado por parte de los diputados federales de Morena, Manuel Tarriba Urtuzuástegui señaló que se tiene buenas condiciones para este producto

Emma Leyva

Después del comunicado que los diputados federales de Morena dieron a conocer el miércoles, en el que exhortaron al Gobernador Quirino Ordaz Coppel y al secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, a trabajar en equipo por el bien de los productores sinaloenses y garantizar piso parejo respecto al precio del frijol, Tarriba Urtuazuátesgui señaló que por parte del gobierno se sigue trabajando y que actualmente se tienen precios muy buenos, los cuales se pueden mejorar de acuerdo al tope en el mercado.

"Es un escenario muy bueno, es un escenario de mercado bueno, estos precios no se veían desde hace muchos años, la producción anda bien, podemos decir que no hubo problemas prácticamente de producción, lo cual el productor se está viendo y se verá beneficiado con estos mercados, que se solicita y que se pide que se guarde, por lo cual en el trabajo conjunto con las organizaciones se está facilitando un mes de guardar el frijol", indicó el secretario.

"También hay que decirlo, mucho frijol los propios productores lo han hecho y lo guardan en sus casas o bodegas y esto va a generar que fluya el mercado".

Manuel Tarriba Urtuzuástegui, secretario de Agricultura en Sinaloa.

Señaló que gracias al trabajo que se ha realizado con las principales organizaciones del estado de Sinaloa, quienes sí participan en lo que es la comercialización con apoyo al productor, con lo cual se detuvo una caída de un precio a que se mantuviera los últimos días entre 28 y 30 pesos, según los reportes.

"Queremos hacer también comentarios y precisiones ante ciertos comentarios que nomás tergiversan el escenario de los mercados que es lo que nos interesa a nosotros, obviamente se nota que traen un tinte de otro tipo y no del interés que estos mercados se den, y lo digo en el sentido como declaraciones como que se está pagando el frijol a 15 o 20, que no se está moviendo, solamente le dan, en un mercado tan especulativo, herramientas a los compradores precisamente para ponerse en esa posición, lo cual aclaro no es cierto, nosotros no tenemos ningún dato que se esté dando a ese precio", comentó.

Respecto a los comentarios que se mencionan en el comunicado por parte de Morena, el funcionario refirió que ellos hablan que se ha trabajado en un piso de seguridad por medio de Segalmex, y señaló que se han realizado propuestas a este ente para que se incluya a Sinaloa en los programas de frijol, ya que no está incluido el estado para que se garantice un precio mínimo tope de 15 pesos.

"Si el mercado en un momento dado bajara de ese precio entrarán a comprarnos 30 mil toneladas, lo cual es una salvaguarda para no tener esos precios que se han presentado de tope de 12, 10, 9 pesos, no nos han atendido nuestra petición, ojalá los diputados hagan su labor y nos ayuden para que se logre esto", añadió.

"También recordarles que hemos estado solicitando aquellos programas que han desaparecido gracias a la votación por parte principalmente de ellos".

El funcionario estatal respondió ante los señalamientos que el comunicado refiere para prevenir el coyotaje y asimismo sancionarlos.

"Dónde está la herramienta legal que supuestamente debemos de tener nosotros para llevar a cabo estas sanciones, o entonces que ellos legislen para que tengamos una herramienta y poderlo hacer, yo hasta donde sé no tenemos una herramienta para poder hacerlo en este caso en el frijol", comentó.