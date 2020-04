Secretario de Salud estatal llama a hospitales privados a ser solidarios

El doctor Efrén Encinas solicitó respetuosamente ser considerados en el cobro que se hace a los pacientes

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Ante la contingencia sanitaria de la pandemia del Covid 19, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, hizo un llamado a las clínicas y hospitales privados para ser solidarios con las personas que acudan a los mismos, y ser considerados en los cobros que se hacen, pues esta emergencia sanitaria también se convirtió en recesión económica, al afectarse la productividad del estado, reduciendo el nivel de ingreso familiar.

“Pedirles a las clínicas y hospitales privados que se sumen solidariamente a la atención de estas personas, que muchos de ellos no tienen recursos, ni tampoco seguridad social, pues en esta contingencia la emergencia se atiende en cualquier unidad médica, y el hecho de no tener dinero, no debe ser un criterio para no recibir la atención”, dijo.

Por ello, el secretario Encinas Torres hizo un respetuoso llamado en nombre del Gobierno del Estado y de la propia Secretaría de Salud, que se solidaricen y apoyen a la sociedad.

“Creo que es un momento de demostrar lo que somos como sector salud, privado y público, atendiendo la contingencia, y no tanto el factor de la economía de los propios enfermos, pues de por sí el impacto económico que va a haber socialmente hablando es mayúsculo, pero más el costo de la atención, hay que ayudarlos, hay que solidarizarnos con ellos, es un llamado con mucho respeto, los conozco y sé que se van a sumar al esfuerzo de Sinaloa, de México, todo el gremio de la salud”, precisó.

El secretario de Salud destacó que esta contingencia nadie la quiso tener, y no se pudo evitar porque no respetó fronteras, como lo advirtió en su momento la Organización Mundial de la Salud al catalogar el brote del Covid-19 originado en China, como una pandemia.

Recordó que Sinaloa fue el segundo estado de la República en registrar un caso positivo de contagio, el pasado 27 de febrero, pero actualmente ya se tienen más de 50 casos confirmados y activos.