Secretario del Ayuntamiento de CuliacÃ¡n da positivo a Covid-19; hay 7 casos en total, confirma Comuna

Secretario del Ayuntamiento de Culiacán da positivo a Covid-19; hay 7 casos en total, confirma Comuna

Othón Herrera y Cairo Yarahuán confirmó el pasado martes en sus redes sociales que se infectó del virus

Antonio Olazábal

En total hay siete funcionarios infectados de Covid-19 en el Ayuntamiento de Culiacán, entre ellos está Othón Herrera y Cairo Yarahuán, confirmó el área de comunicación de la Comuna.

El pasado martes, el Secretario del Ayuntamiento informó por sus redes sociales que dio positivo al virus, luego de presentar algunos síntomas; en tanto los otros casos se presume que la mayoría de ellos pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la capital del Estado.

"Quiero platicarles que el pasado miércoles empecé a sentir una sensación de ardor en la garganta, el jueves además de eso poquita tos y un poquito el cuerpo cortado con temperatura; por la tarde del jueves vi incomodidad en la posición en la que estaba sentado trabajando, donde debía hacer un cambio de posición para poder soportar la incomodidad", explicó.

"Para el viernes ya amanecí un dolor muy extraño, un dolor que no había experimentado en los muslos, la cadera, la cintura, la espalda y empecé a preocuparme...acudí al hospital, me tomaron pruebas, los resultados no son inmediatos, se tardan un par de días o un poco más. El día de hoy ya recibí mi resultado (martes), fui positivo, por lo que tengo que seguir aislado, en tratamiento"

En su mensaje por Facebook, el funcionario Municipal indicó que en su caso ha tenido fuertes dolores de cabeza a causa de la infección, pero sostuvo que los síntomas dependen de cada persona.

Detalló que se encuentra en aislamiento e invitó a la ciudadanía a seguir tomando precauciones para evitar contagios.

"Hay cosas que hay que decir sobre el Covid, yo platicarles por ejemplo que a mí el dolor de cabeza que me da es un dolor de cabeza muy intenso, es como si te estuvieran comprimiendo la cabeza con muchísima presión; sin embargo cada persona reacciona de manera diferente a la enfermedad y al tratamiento, entonces no se puede decir que todos tengamos que pasar por la misma situación", señaló.

"A veces no sabemos por dónde puede ser la fuente de contagio, hay que tener más cuidado, hay que estar pendientes de cómo evoluciona esta enfermedad en todos, yo por lo pronto los voy a mantener informados de cómo voy evolucionando, y les agradezco mucho de antemano las preocupaciones que puedan tener sobre mí, y sus buenos deseos, muchísimas gracias a todos".