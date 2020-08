Secretario del Ayuntamiento percibe intereses políticos en manifestaciones de comerciantes, en Culiacán

Othón Herrera y Cairo dice que el líder de los comerciantes presentó una demanda de juicio político en contra del Alcalde

Belem Angulo

CULIACÁN._ La serie de manifestaciones y marchas organizadas por los comerciantes del centro de la ciudad de Culiacán está siendo motivada por intereses políticos de los líderes, señaló el Secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo Yarahúan.

"Ya yo le veo tintes políticos. El líder de los comerciantes presentó una demanda de juicio político en contra del Alcalde", recordó.

"Ya es un tema muy personal y el líder aprovecha la situación para alborotar a la gente. Yo estoy consciente de que hemos asumido compromisos, y los compromisos que hemos asumido en el Gobierno los hemos cumplido", garantizó.

Ayer, los comerciantes del centro, liderados por Miguel Ángel Millán Meza, protestaron de nueva cuenta contra el cierre provisional de vialidades en el primer cuadro de Culiacán. La prohibición del flujo vehicular fue parte de los protocolos del Gobierno municipal para minimizar el coronavirus en el municipio al evitar las aglomeraciones en el sector.

Millán Meza es presidente de la unión de locatarios del centro y propietario de salones de eventos ubicados en la zona.

Hace dos semanas, los comerciantes sostuvieron una reunión con el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, cuando se acordó la reapertura de algunas calles y acciones de reactivación del centro en función del semáforo epidemiológico estatal.

"Hay información que ellos manejan, no sé de dónde la manejen, el semáforo de Culiacán no ha cambiado, este sigue en rojo. Si el compromiso era en función al semáforo, yo no sé qué están reclamando", subrayó Herrera y Cairo Yarahúan.

El Secretario negó que la peatonalización de la zona afecte de manera negativa a los comercios.