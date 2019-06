Sectores productivos de Escuinapa no han podido mejorar la situaciÃ³n comercial por el huracÃ¡n Willa

Sectores productivos de Escuinapa no han podido mejorar la situación comercial por el huracán Willa

González Sánchez indicó que sólo dependen en lo económico del sector turístico que puede llegar en verano y que permitirá que los recursos económicos circulen para el sector comercial y de servicios.

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. El desastre dejado por el huracán Willa en los sectores productivos no han permitido mejorar la situación del sector comercial, manifestó el Delegado de la CANACO.

"Ha sido un año difícil, después del huracán Willa que vino a dar al 'traste' con todo, los sectores productivos se vinieron abajo y aumentaron la crisis que ya el sector comercial tenía desde hace años" dijo José Luis González Sánchez.

Indicó que después del huracán Willa el municipio tuvo sus primeros problemas al dejar a los agricultores del Valle con daños a sus siembras.

El trabajó no se dio en la zona, miles de personas no pudieron laborar dado que aunque hubo replantación de hortalizas estás no fueron suficientes para garantizar que tuvieran empleo.

En esa temporada el sector comercial sólo pudo ser "rescatado" por los turistas que llegaron en diciembre, que son los que garantizaron el movimiento económico del municipio.

Sin embargo de nuevo están con la incertidumbre, señaló, pues el sector fruticultor está sin laborar al 100 por ciento por falta de fruta y con ello también se tiene un receso de empleos.

"Lamentablemente se presentan problemas como el cierre que se tenía en la Concha que no dejaban pasar la fruta y cuando eso merma más los empleos", señaló.

González Sánchez indicó que sólo dependen en lo económico del sector turístico que puede llegar en verano y que permitirá que los recursos económicos circulen para el sector comercial y de servicios.

Lamento que los recursos del Fonden no se vean a 7 meses del pasó del huracán Willa, pues hasta el momento los sectores más afectados no han sido atendidos.