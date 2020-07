Sectur pone la 'lupa' en transporte público, para que cumplan con protocolos contra el Covid-19

Óscar Pérez Barros, Secretario de Turismo en Sinaloa, explicó que se empezará a trabajar con los dirigentes transportistas y que el turista, no sólo cumpla con los protocolos en los hoteles y restaurantes, si no también al momento de desplazarse de un lugar a otro

Netzahualcóyotl Ceballos

La “lupa” de la Secretaría de Turismo está sobre el sector transportista de Mazatlán, debido a que no se cumplen totalmente los protocolos de sanidad para evitar contagios de Covid-19.

Óscar Pérez Barros, Secretario de Turismo en Sinaloa, explicó que se empezará a trabajar con los dirigentes transportistas y que el turista, no sólo cumpla con los protocolos en los hoteles y restaurantes, si no también al momento de desplazarse de un lugar a otro.

“Nos falta, y no depende de nosotros, nosotros nos encargamos de aplicar los protocolos, capacitar, pero ellos se encargan de llevarlo a cabo y el turista de acatarlo, es algo que tenemos que hacer, tenemos que lograr que toda la cadena turística esté acatando los protocolos para que siga abierto”, declaró.

-- ¿Ahorita están cumpliendo con los protocolos?

“La verdad nos falta, he recibido fotos de unidades que traen más del cupo, te argumentan que porque son familia y viven en una casa, es algo complicado, pero ahorita vamos a buscar el cómo sí, el qué hacer, cubrebocas obligatorio, cuando sean familia tú tienes que demostrar que son familia”.

En entrevista para Noroeste, Pérez Barros explicó que se busca disminuir la amenaza de un rebrote de Covid-19 que en un escenario grave obligue a volver a cerrarse al turismo.

El sector turístico duró tres meses cerrado debido a la emergencia sanitaria.

“Nos tenemos que cuidar, pero no funciona que una parte lo haga, porque en el hotel se porta bien, en el restaurante también porque no lo dejan entrar si no traen los cubrebocas, pero al salir al malecón, al salir (sic), tenemos que hacer conciencia con los pulmoneros, aurigueros, porque también nos tienen que ayudar a concientizar”, manifestó el funcionario estatal.