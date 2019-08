Sedena confirma agresiÃ³n de civiles a militares en MichoacÃ¡n (VIDEO)

Sedena confirma agresión de civiles a militares en Michoacán (VIDEO)

La Sedena informó que el personal militar no respondió a la agresión ocurrida en su contra, el pasado fin de semana en el municipio de Los Reyes, Michoacán

Noroeste / Redacción

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó la tarde de este lunes 26 de agosto, que el personal militar no respondió a la agresión ocurrida en su contra, el pasado fin de semana en el municipio de Los Reyes, Michoacán, “por respeto a los Derechos Humanos y para no caer en provocaciones”.

A través de un comunicado, la 21 Zona Militar indicó que el hecho ocurrió luego de que activaran el Plan de Auxilio a la Población Civil (Plan DN-III-E) en las zonas afectadas por la lluvia que azotó a Los Reyes. El personal militar del 17/o Batallón de Infantería fue agredido cuando se trasladaba de regreso a sus instalaciones en el municipio de Zamora.

Los soldados fueron bloqueados por un grupo aproximado de 38 personas, quienes agredieron verbalmente al personal militar. “Además de golpear con tubos y palos los vehículos en los cuales se transportaban, rompieron vidrios y calaveras traseras de los dos vehículos oficiales”, señaló el comunicado oficial.

A pesar de las agresiones, el personal militar se mantuvo en calma e instó a los civiles al dialogo, a efecto de evitar caer en confrontaciones. Ante ello, el grupo de personas les cedió el paso y los soldados se retiraron de inmediato del lugar hacia su unidad matriz, la 21 Zona Militar.

La Sedena destacó que ante la agresión registrada sobre la carretera Los Reyes-Zamora, ningún civil, ni personal militar, resultaron lesionados, además de que refrendó “su compromiso de salvaguardar la libertad, la vida y los derechos de las personas”.

Lo anterior, “siempre en estricto apego a los derechos humanos, así como al uso racional de la fuerza, anteponiendo su disciplina para evitar caer en provocaciones, a fin de que citado suceso, impida continuar brindando apoyo a la población ante cualquier caso de desastres, con el objeto de garantizar la integridad de las personas y de sus bienes”.

LAS AGRESIONES CONTRA LOS MILITARES

El domingo 25 de agosto, a través de las diversas redes sociales comenzaron a circular una serie de videos en los que se observa a un grupo de personas armados con palos y escobas, agredir de forma verbal y física a un convoy de militares en el municipio michoacano de Los Reyes.

En las imágenes se puede ver cómo los civiles golpean dos camionetas del Ejército Mexicano. En otra grabación se aprecia a los soldados que ya descendieron de los vehículos y que son jaloneados, empujados, golpeados e insultados por los habitantes.

En un tercer video, se exhiben los momentos previos a la huida de los militares del lugar de los hechos, ubicado sobre la carretera Los Reyes-Zamora. Las dos camionetas de la SEDENA, con matrículas 0817146 y 0817319, fueron golpeadas por los civiles hasta ocasionarles daños materiales.

El pasado 28 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la actitud de los militares retenidos en La Huacana, Michoacán, por presuntos miembros de un grupo de autodefensas, fue “responsable, digna, valiente y prudente”, ya que “es una cobardía abusar de nuestros semejantes”, por lo que descartó que estos hechos resten autoridad al Ejército.

“La actitud de los soldados fue muy responsable, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía abusar de nuestros semejantes, esa es una cobardía. Por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados, marinos. Los soldados son pueblo uniformado”, dijo el mandatario nacional durante su conferencia matutina.

“[Las Fuerzas Armadas] Van a mantener siempre una actitud prudente, porque son conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos, y que a nadie se le debe privar de la vida, son situaciones muy difíciles, esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad”, señaló López Obrador.

El presidente insistió en que se trabaja ya en la capacitación de la Guardia Nacional para resolver situaciones de este tipo, y aunque reconoció que en estos casos siempre hay polémica, dijo que el Gobierno Federal “no oculta nada” y actúa ante casos de abusos o errores ejercidos por soldados y marinos.

“Yo he podido constatar la manera responsable en que están actuando y en donde hay abusos, excesos, no se oculta nada, los mismos mandos como el almirante [José Rafael] Ojeda [Duran] o el general [Luis] Cresencio [Sandoval González] me informan y sin ninguna justificación, cuando cometen un error o hay un hecho lamentable en donde son responsables, lo asumen”, afirmó el mandatario nacional.

El domingo 26 de mayo, un grupo de civiles detuvieron, desarmaron, insultaron y golpearon a militares pertenecientes a la Quinta Compañía de Infantería No Encuadrada, en La Huacana, Michoacán. La agresión se realizó luego de que los soldados del Ejército Mexicano realizaron un decomiso de armas a un presunto grupo de autodefensa que opera en la zona.

A través de videos que circulan en diversas redes sociales, se puede observar cuando un grupo de militares es rodeado y despojado de sus armas por algunos civiles, quienes se identificaron como miembros de un grupo de autodefensas, que también son “pueblo”.

Entre las armas que habían sido decomisadas por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba un fusil tipo Barret, que tiene la capacidad para derribar a un helicóptero, y cuya devolución era la condición para liberar a los soldados.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa condenó a través de su cuenta de la red social Twitter lo ocurrido en Michoacán. “Tiene que revocarse la orden presidencial que impide a los soldados defenderse”, ya que los soldados también tienen derechos humanos, argumentó.

El 13 de enero, tres militares fueron golpeados y capturados por pobladores de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula, Hidalgo, después de realizar un operativo en contra del huachicol. El 12 de marzo, ocho soldados fueron retenidos en la misma entidad, pero en el poblado de Ulapa, en Tetepango, luego de realizar labores contra el mismo delito.

En abril, 40 militares fueron retenidos por civiles en Heliodoro Castillo, en Guerrero, que se oponían a la destrucción de cultivos de amapola. Después, el 31 de mayo, para exigir fertilizante al Gobierno federal, habitantes de la comunidad guerrerense de Totolapan retuvieron a 30 soldados. El 1 de julio, en la comunidad de Barranca de Guadalupe, de Ayutla de los Libres, detuvieron a 29 elementos de la Sedena.