Sedena: Videos del CJNG son por el cumpleaños de El Mencho y en respuesta a amenaza de El Marro

En el análisis de los videos que estuvieron circulando en redes sociales y en medios de comunicación, se exhiben vehículo con blindaje artesanal, pintados color verde y con logotipos de un supuesto grupo de fuerzas especiales, grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación, explica el divisionario

20/07/2020 | 10:23 AM

Ciudad de México.– El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, dijo que el grupo que presumió dos videos con armas, sicarios y blindados bajo las letras del Cártel Jalisco Nueva Generación es una célula que lidera Juan Carlos González, conocido como “R3”.

Uno de los videos, en el que aluden a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue relacionado con el cumpleaños del líder criminal, el 17 de julio.

El segundo video, consideró el General, es una respuesta a una amenaza de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro” y líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

“En el análisis de los videos que estuvieron circulando en redes sociales y en medios de comunicación, se exhiben vehículo con blindaje artesanal, pintados color verde y con logotipos de un supuesto grupo de fuerzas especiales, grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación”, explicó.

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló “que hay 80 armas presentes, una ametralladora antiaérea calibre .50, nueve ametralladoras de otra naturaleza, 10 fusiles Barrett calibre .50, 54 fusiles de asalto, seis aditamentos lanza granadas. En total 80 armas y 75 personas visibles en los videos”.

"En los vehículos, tenemos una camioneta doble rodada con dos torretas, nueve camionetas pick up con blindaje, un Hummer con blindaje, un excursion también con blindaje, cuatro camionetas pick up, dos Jeep Rubicon, un Jeep con blindaje y tres vehículos que no los pudimos identificar porque están fuera de foco”, expuso el Secretario de la Defensa.

Asimismo, agregó que tienen 19 vehículos que presentan características comerciales, de los cuales 12 cuentan con blindaje artesanal y siete solamente con ajustes para montar armamento.

“En el primer video, el grupo armado se observa que hace disparos y hace unas arengas. Mencionan entre ellos a algunas personas, parte de su grupo delincuencial. Este grupo, en la información que tenemos, surge el año pasado y es lidereado por Juan Carlos González, alias ‘El R3’, que es uno de los que aparecen en la arenga”, señaló Luis Cresencio Sandoval.