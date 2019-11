Sedeso confirma que programas de migrantes, indígenas y estancias infantiles suman casi 60 mdp que no llegaron

Ricardo Madrid Pérez dice que algunos casos los recursos sí se anunciaron y en otros simplemente el recurso no apareció

José Abraham Sanz

El cambio de programas y la simple negativa de enviar recursos de gobierno federal para programas establecidos, significaron casi 60 millones de pesos que no llegaron a Sinaloa durante este 2019, que afectaron directamente a indígenas, migrantes, estancias infantiles y otras acciones de techo y pisos para los sinaloenses.

Ricardo Madrid Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno estatal, confirmó que algunos casos sí se anunciaron y en otros simplemente el recurso no apareció.

“Este año no llegó, y al no haber llegado prácticamente desapareció ese programa este año,

pero no llegó el apoyo al migrante, no llegó el recurso con el que se atendía a las comunidades indígenas, le estamos entrando con recurso estatales; no llegaron y se cerraron las estancias infantiles, y el Gobernador busca una sinergia para ver cómo viene apoyando”, explicó.

“No llegó un recurso que normalmente llegaba, para algunos temas como pisos, como techos, pero bueno, eficientamos el recurso del FISE y el FAIS, para pegarle a las primeras necesidades, ya este año no llegaron, nosotros hemos seguido gestionando y eso no nos va a detener”.

Madrid Pérez explicó que para el programa de apoyo a migrantes, el recurso era de alrededor de 10 millones de pesos, más otros 30 millones de pesos para apoyo a infraestructura urbana para comunidades indígenas, además del programa de estancias infantiles y aportaciones para acciones de techo y pisos en comunidades necesitadas y alejadas.

“Estamos gestionando, por ejemplo, ante el gobierno federal, ver la posibilidad de algún programa o algún apoyo que pueda ser encaminado a acciones de vivienda para atender a los desplazados”, reveló.

“Todos esos programas que ya venían, no están ahora, se están convirtiendo algunos otros, vamos viendo cómo le entramos a eso y cómo vamos cubriendo”.

También agregó que en el tema del apoyo alimentario con despensas, están utilizando las jornadas de apoyo Puro Sinaloa, para hacer las entregas, además de los apoyos que significan en acercar los trámites de manera gratuita o con descuentos especiales a las comunidades alejadas o colonias populares.