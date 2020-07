HACEN GALA DE SU VOZ

Seduce el espectáculo de Por qué tuve cuatro

El grupo musical, integrado por los hermanos Torres Araiza, se presenta en programa virtual desde el Teatro Ángela Peralta

Héctor Guardado

Existen mujeres que tienen una clara vocación por ser madre, eso le pasó a la mamá de los hermanos Torres Araiza, Israel (violín), Susana (voz), Daniel (guitarra) y Mariana (voz), que cada vez que se sentía que se le desbordaba el amor por sus hijos decía “¡Por qué tuve cuatro!”, ella y su esposo habían planeado tener cinco, de ahí surgió el nombre del grupo de talentosos músicos mazatlecos que debutó el domingo en el Teatro Ángela Peralta, en una función virtual que se vio en las redes del Instituto de Cultura.

Los cuatro regresaron con este proyecto, al lugar en donde comenzó su amor por la música, el Teatro Ángela Peralta y la escuela del Centro Municipal de Artes de Mazatlán, en donde los cuatro hermanos pasaron entre 10 y 15 años de sus vidas, estudiando música, canto y danza, que los convirtió en artistas profesionales.

Desde una plataforma colocada en el centro de la luneta del Teatro Ángela Peralta ofrecieron el primer concierto de Por qué tuve cuatro, la originalidad del grupo es su propuesta sonora, todas las canciones que interpretan tienen arreglos musicales realizados por los hermanos Torres Araiza.

Su experiencia de más de 25 años en el ámbito de los sonidos les permite utilizar las herramientas necesarias para crear una propuesta equilibrada y seductora, la música de los instrumentos se une a la voces que funcionan como artefactos musicales que enriquecen con armonías el conjunto sonoro.

Su versión de Summertime, esa canción de la ópera Porgy and Best, que se convirtió en un éxito pop, le agregan toques de blues, las voces entran en diferentes tonos para continuar con un apasionado solo de violín y continuar con uno de guitarra.

Con Ain’t no sunshine, de Billl Withers, continuaron con ese acertado acercamiento al blues, en el que las voces dan con esa atmósfera cargada de un sentimiento dolorido y sabroso.

La sección en inglés que coquetea con el blues muy a su estilo, continuando con What I´m doing here.

Para romper el molde tocaron un clásico entre los tangos, Volver, y se lo llevaron al flamenco, a través de un solo de guitarra y las palmas que acompañaron las voces femeninas apasionadas.

Se fueron a un singular arreglo jazzeado de otro clásico, La canción mixteca a la que le siguieron La mentira y Flor de azalea, estas sonaron muy tradicionales y sirvió para que el patriarca de la familia, Ignacio Torres, participara interpretando las letras de esas canciones.

Una pieza argentina, Lluvia fue, con una dolida letra de la autoría de Roberto Calvo fue cantada por Daniel, le siguió Marina que cantó la letra de una canción escrita por ella, Marea, musicalizada por Daniel.

Siguieron con un arreglo de un fragmento del Huapango de Moncayo original y cargado de energía que le imprimió el violín y la guitarra.

Ofrecieron una atmósfera diferente a dos clásicas de la música regional sinaloense, El niño perdido, que hizo llorar al violín, al que siguieron los marcados compases de la guitarra, cerraron con una versión estilizada a ritmo de jazz de El sinaloense, hecho a conciencia para seducir los oídos.