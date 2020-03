Segob llevarÃ¡ a cabo consulta para instalar o no planta de Constellation Brands en Mexicali: AMLO

Segob llevará a cabo consulta para instalar o no planta de Constellation Brands en Mexicali: AMLO

El Presidente de México dice que el Gobierno Federal abrirá mesas de información para orientar a la ciudadanía de Baja California de cómo la empresa obtuvo los permisos y por quién fueron concedidos

Noroeste / Redacción

09/03/2020 | 10:37 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes 9 de marzo, que el mejor método democrático para la instalación o no de la cervecera Constellation Brands, en Mexicali, es por la vía de la consulta, misa que será llevada a cabo por la Secretaría de Gobernación (Segob), con facultades legales, el próximo 21 y 22 de marzo.

“Es vinculante porque [la Secretaría de] Gobernación tiene facultades para este propósito. No se le llama realmente consulta, se le llama ejercicio participativo”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

El mandatario nacional abundó que el Gobierno Federal abrirá mesas de información para orientar a la ciudadanía de Baja California de cómo la empresa obtuvo los permisos y por quién fueron concedidos.

“Se van a abrir mesas de información a los ciudadanos; se van a dar a conocer las opiniones a favor y en contra. Se va a hacer toda la relatoría de cómo se dieron los permisos para la construcción de esta planta”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El político tabasqueño denunció que su Gobierno está sometido a presiones por parte de empresarios y grupos financieros que ven un peligro en someter a consulta la construcción de la cervecera. “Queremos que sean los ciudadanos quienes decidan, para que sea el pueblo quien decida”, afirmó.

López Obrador dijo que su Gobierno no permitirá más el asentamiento de este tipo de empresas, que requieren grandes cantidades de agua, en la región norte del país, donde más escasez se registra. Enfatizó que las firmas que requieran un gran uso de líquido tendrán que irse hacia las cuencas del sureste, donde no se registra carestía.

Constellation Brands, que importa la cerveza Corona y el resto de marcas del Grupo Modelo a Estados Unidos, ha dicho que su planta no “afectará, en ningún momento, la disponibilidad y el abastecimiento de agua en la región”.

La firma -que tiene otras plantas también en el norte del país- ha indicado que, tras varios retrasos, su fábrica en Mexicali, cuya inversión ronda los mil 400 millones de dólares, estaría lista a fines de 2021.

La planta en Mexicali presenta un avance de 70 por ciento en la construcción y es equivalente a una inversión de 900 millones de dólares, según información de la firma estadounidense, contra la cual han protestado habitantes de la zona, argumentando que consumiría una alta cantidad de agua.

Ante ello, Constellation Brands ha referido que sólo consumiría 1.75 millones de metros cúbicos de agua; mientras que el río Colorado, que abastece de agua el Valle de Mexicali, cuenta con un caudal de 3 mil millones de metros cúbicos.

El pasado 27 de febrero, López Obrador afirmó que se debe garantizar el abasto de agua a la población de Baja California, antes de permitir que se construya la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali, ya que de lo contrario no podrá llevarse a cabo la obra.

El mandatario nacional informó durante su conferencia de prensa matutina, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está revisando el caso y será la encargada de resolver la viabilidad del proyecto que tiene una inversión de mil 600 millones de dólares.

“Tenemos que conciliar, primero la salud del pueblo, no podemos dejar sin agua a la gente. Si hay otras opciones con agua para la gente y agua para la empresa, adelante, si no, no se puede. Ese es el criterio, pero se pueden las dos cosas cuando se buscan opciones”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El político tabasqueño recordó que el permiso de operación para la cervecera estadounidense se entregó en el sexenio pasado y ahora le tocará a su administración resolverlo, “desde luego protegiendo a la gente”.

El pasado 4 de marzo, la cervecera Constellation Brands, respondió al presidente López Obrador que la empresa ya no cuenta con el tiempo para embarcarse en una consulta pública en la que su futuro siga siendo incierto, por lo que podrían mirar hacia otros destinos para su producción.

“Aunque consideramos que lo mejor para nuestra empresa y para México es que nuestras marcas emblemáticas de cerveza mexicana se sigan produciendo en México, si debemos expandirnos y no podemos hacerlo en el país, podríamos no tener mayor remedio que mirar hacia otros destinos para la producción”, indicó Daniel A. Baima, presidente de la cervecera en México, en una carta dirigida al mandatario nacional.

“La empresa ya no cuenta con el tiempo pare embarcarse en una consulta pública en la que su futuro en México siga siendo incierto. Esperamos poder contar con su valioso apoyo para poner fin a los retrasos y suscribir este acuerdo histórico”, señaló Baima en la carta dirigida al mandatario nacional.

En el documento, el directivo de Constellation Brands refirió que, en los seis años que cuentan en el país, han realizado una inversión que supera los 9 mil millones de dólares, “convirtiéndonos en el mayor inversionista extranjero en México durante ese periodo”.

Baima señaló que, desde el pasado 25 de febrero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal ha impulsado una consulta pública para la aprobación de la tercera planta de la compañía estadounidense en México.

“Como se podrá imaginar, ello representa un gran revés al buen trabajo que hemos realizado de buena fe con todos los interesados, incluido el Gobierno Federal”, escribió Baima su misiva, en la que apeló al Estado de derecho para dar certeza a los ciudadanos y empresarios.

El directivo de la cervecera estadounidense en México insistió que la Constellation Brands cuenta con los permisos necesarios y que el proyecto no representa un riesgo para la población. “Hemos reiterado que nuestro proyecto en Mexicali cuenta con todos los permisos necesarios a la fecha”, afirmó.

Baima agregó que siguen buscando los espacios de colaboración y diálogo con las autoridades y la sociedad civil, en un marco de respeto al estado de derecho que da certidumbre y seguridad a todos.

“Como nos obliga nuestra cultura de ética empresarial y las normas de gobierno corporativo que rigen a las empresas públicas. La carta enviada por el presidente de CBI México al Presidente de la República es parte de ese ejercicio de diálogo continuo”, puntualizó el directivo de la cervecera de EE.UU. en México.

A principios de este año, Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Semarnat, y Blanca Jiménez Cisneros, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), coincidieron en que el proyecto no representa ningún riesgo de escasez del agua para la población de Baja California.

Toledo Manzur detalló que la instalación de la planta cervecera no tendrá un impacto negativo en el abasto del agua en ese valle fronterizo, tomando en cuenta que la planta requerirá de 5.8 millones de metros cúbicos, lo que representa un porcentaje mínimo en el consumo anual.

El pasado 17 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador Jaime Bonilla Valdez y a la directora general de la Conagua, por la posible violación a los derechos humanos de los bajacalifornianos, con la instalación de la planta de la compañía de importación de cerveza más grande de Estados Unidos.

La CNDH solicitó a Bonilla Valdez elaborar un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo, por parte de las comisiones estatales de servicios públicos; mismo en que se deberá de prever si hay suficiente recurso natural para que la empresa trabaje en la entidad sin causar daño alguno.

El Ayuntamiento de Mexicali tiene en sus funciones brindarle el permiso de urbanización a la empresa, autorización que hasta este 12 de febrero no ha otorgado. La alcaldesa de la capital estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo que a menos que le entreguen los estudios requeridos donde se explique que no se tendrá ningún problema con el agua, este no se brindará.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República (Coparmex) en Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, afirmó que no es posible que una empresa exterior pague los platos rotos de la anterior administración, y que este tipo de acciones solo alejan a las nuevas empresas de Baja California.

