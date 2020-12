Seguimos fuertes para el 2021 buscar algo importante: Edy Valencia tras victoria en Sonora

El boxeador culiacanense venció por decisión unánime ante el estadounidense Pablo Cruz

Noroeste / Redacción

SAN CARLOS._ El pugilista culichi Edy Valencia formó parte de la cartelera boxística que se desarrolló la noche de ayer en San Carlos, Sonora, teniendo como marco el recinto Marinaterra Hotel Spa, logrando una victoria por decisión unánime ante el estadounidense Pablo Cruz (20-3-0), en contienda pactada a ocho rounds en peso Pluma, misma que fue considerada como la mejor de la velada.

“El Dinamita” Valencia pone su foja en 16 triunfos con 5 derrotas y 6 empates, regresando a San Carlos donde en octubre pasado había caído por DU ante Alan “Cachorro” Solís, por lo que el sinaloense sabía que tenía un reto complicado ante un rival que no fue nada sencillo.

“Me sentí muy bien, para la pelea entrenamos muy fuerte porque la vez pasada (en San Carlos) no tuvimos una preparación adecuada y sabíamos que el rival (Pablo Cruz) era fuerte con 20 ganadas y dos perdidas nada más”, mencionó.

La pelea fue una auténtica guerra en el encordado, donde Valencia fue de menos a más hasta que tuvo problemas en sus manos, quedando muy cerca de lograr el nocaut y habló un poco sobre el desarrollo de la contienda.

“En el primer round me sentí 'amarradón' por los nervios, para el segundo me empecé a soltar y así el tercero, cuarto y quinto lo empecé a dominar. En el sexto me lastimé las dos manos en una combinación que le pegué de seis golpes y ya no fue igual, ya no pude apretar la pelea y estaba a punto de noquearlo, pero ya nada más traté de sacar la decisión y hacer lo mejor”, señaló Edy Valencia.

Tras el resultado favorable, el culichi de 30 años sabe que para el próximo año se vienen cosas interesantes y buscará continuar por el camino positivo en el box.

“Seguimos firmes y vamos a tratar de entrenar más fuerte para el 2021 buscar algo importante, si Dios quiere y se abran puertas para ir a Estados Unidos, ojalá se arregle todo y conseguir algo para allá (EU), pero seguimos fuertes”.

Para finalizar, Valencia dedicó de manera especial la pelea donde salió con la mano en alto y le mandó un mensaje a todos sus seguidores.

“Esta pelea de la dedico a mi familia, a mi esposa y mis hijos que son los que me motivan, agradecerle a mi entrenador Héctor Murillo porque siempre está conmigo y no quita el dedo del renglón. Un saludo para todos mis seguidores, les mando un fuerte abrazo y gracias por apoyarme, por ver la pelea que la pueden encontrar en UFC Fight Pass”.