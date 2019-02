SeguirÃ© esforzÃ¡ndome para ganarme un lugar: Ã‰dgar IvÃ¡n LÃ³pez

Seguiré esforzándome para ganarme un lugar: Édgar Iván López

El jugador marcó el segundo tanto a los 83 minutos del encuentro de Copa MX ante Zacatepec

Noroeste / Redacción

14/02/2019 | 12:34 AM

Édgar Iván López sabe que su gol no le garantiza la titularidad en el próximo juego.

CULIACÁN._ Sin duda alguna la actuación del juvenil Édgar Iván López en estos días fue un gran logro para su joven carrera, ya que el jugador oriundo de Tijuana, Baja California, vio actividad el día sábado con La Pecera en la Liga Premier donde marcó cinco tantos y tres días después anotó uno más, pero ahora con el primer equipo de Sinaloa en el duelo del día martes de Copa MX.

Al término de la práctica, el atacante expresó su alegría tras la hazaña lograda y por la oportunidad que se le está brindado en el primer equipo del Gran Pez.

“Bien, la verdad es que estoy muy contento y emocionado por lo que hice esta semana, primeramente, jugando en la Liga Premier donde anoté en cinco ocasiones y este pasado juego de Copa nuevamente pude marcar y ayudar a mis compañeros a conseguir la victoria”, comentó.

López comentó las palabras que le hizo saber el técnico argentino al término del encuentro ante Zacatepec donde marcó el segundo tanto del partido.

“Diego me felicitó, me dijo que tengo que seguir por ese camino, que me vio que aún tenía fuerza para seguir anotando a pesar de los minutos y mi actuación con las inferiores el pasado sábado y por último, que también aproveche al máximo las oportunidades”, señaló.

Los medios de comunicación cuestionaron al jugador apodado “Gacelo” sobre cuál es su opinión acerca de las oportunidades que les ha brindado Maradona a los jugadores juveniles del plantel.

“La verdad es que nos ha dado oportunidades, no sólo a mí sino al resto de los jóvenes y a mis compañeros, creo que hemos demostrado que también podemos estar en Copa o liga. Primero Dios seguiré trabajando fuerte ya que esta anotación no significa que tenga un lugar seguro en el próximo partido de liga, yo seguiré esforzándome para ganarme ese lugar y ya el cuerpo técnico tendrá la decisión”.

(Con información de Dorados de Sinaloa)