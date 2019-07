Seguridad privada no portarÃ¡ armas, sÃ³lo vigilarÃ¡ espacios pÃºblicos: Alcalde

Seguridad privada no portará armas, sólo vigilará espacios públicos: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro manifestó que el Municipio requiere a alguien que cuide los parques y jardines de la ciudad, pero es necesario que la Policía Municipal, se encargue de salvaguardar a los culiacanenses, y no en hacer labores de vigilancia en parques

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- El Municipio contratará elementos de seguridad privada para que vigilen parques y jardines de Culiacán, los cuales no portarán armas ni harán labores que le corresponden a la Policía Municipal, explicó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde señaló que la ciudad requiere elementos que cuiden las áreas públicas del Municipio, y lo mejor para las finanzas de la comuna y de la ciudadanía, es hacerlo con seguridad privada, y llevar a los elementos de la Policía Municipal a las colonias. Estrada Ferreiro dejó en claro que los elementos de seguridad privada, no suplantarán los trabajos de la policía del Municipio.

"Le seguridad privada es necesaria porque es más barata, y no van a traer arma, ni van actuar como policías, únicamente como vigilantes. A ver, en las privadas hay un portero, un velador, un encargado, es suficiente para inhibir a las personas que quieren meterse a robar", detalló.

"No queremos crear policías privados, son cosas distintas, pero sí es necesario que la policía oficial del Municipio y del Estado, siga interviniendo con la autoridad que la propia ley les da, porque no podemos en un momento dado si alguien trasgrede la ley, comete un delito, que los de seguridad privada actúen como policías judiciales, no tienen facultades para ello, pero sí serían de mucha utilidad", agregó.

El morenista dijo también que un policía capacitado debería estar cuidando a la ciudadanía, y no estar vigilando parques y jardines, sobre todo dada la carencia de elementos en la capital del Estado.

"Mucha gente considera denigrante que un policía capacitado, que fue a la academia, que tiene un grado, vaya a cuidar un parque, pues sí, la gente ocupa en las colonias que las cuiden y actúen para protegerla", mencionó.

"Un policía oficial nos cuesta más de 25 mil pesos mensuales, uno de seguridad privada podemos pagarle 12 mil, 8 mil, 9 mil pesos. Tienen capacitación, pero no pueden usar armas y tampoco pueden actuar como un policía oficial", subrayó.