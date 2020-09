Seguridad Pública disuelve asamblea de la presa El Peñón

Se exacerban los ánimos, por lo que tiene qué intervenir la fuerza pública

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._Con la fuerza pública se disolvió la asamblea de Usuarios de la Presa Agustina Ramírez "El Peñón", donde se presentaría un informe financiero.

Elementos de Seguridad Pública tuvieron que intervenir ante el "ánimo" de los socios, quienes estaban divididos entre que se otorgará el informe y la defensa del dirigente provisional Ramón García Rendón.

“Es solo un informe, donde se iban a detallar algunas cuentas, fue una asamblea convocada con tiempo, donde se solicitó los permisos y se cumplieron con las medidas sanitarias”, dijo el presidente de Vigilancia Ángel Gustavo Rojas Bernal.

Acompañado de la tesorera, Aurora Margarita Lizárraga Rodríguez, dijo que se solo se trataba de dar el informe que les correspondía, ante la negativa del dirigente provisional.

En marzo de este año, al iniciar el primer riego, dejó de tomarlos en cuenta y en una asamblea en el abril, realizada en una huerta de su propiedad decidió destituirlos como miembros del Consejo.

“En abril los socios dejaron de pagarme para pagarle a Esteban Zamora, manifestando que estábamos destituidos, por solicitar rendición de cuentas y transparencia no solo en el manejo financiero, sino en el manejo del agua” dijo Lizárraga Rodríguez.

En noviembre del año pasado un grupo de socios en asamblea pidió la destitución de José Luis Simental Crespo, debido a la falta de transparencia de recursos, entonces solicitaron a Ramón García Rendón que asumiera los destinos de la organización, de manera provisional.

Pero al iniciar los riegos de la presa a los usuarios en marzo de este año, empezaron las diferencias con la mesa directiva, pues no se pueden dar riesgos, aunque se dejen ganancias económicas mayores a las de otros años y es lo que se empezó a hacer, indicaron.

“Se desperdició mucha agua, el problema no es solo vender el agua es el recurso de agua con lo que nos quedamos, la Presa quedo muy debajo de su nivel, si no llueve suficiente, nos deja afectados para la siguiente temporada”, dijo la tesorera.

Siguiendo los términos legales y debido a que la presidencia interina, de García Rendón, terminaba el 12 de agosto, como presidente de Vigilancia, tenía la facultad de convocar a una asamblea para dar el informe financiero y convocar al registro para nuevo presidente.

Pero no pudieron realizar esta tarea, debido a que la asamblea fue disuelta, el grupo que no estaba de acuerdo, le argumentó a algunos socios que serían eliminados del padrón, pero no es algo que estaba dentro del orden de asamblea, por lo que fue un rumor.

Lo que desean es que la organización haga la rendición de cuentas y que, de un informe sobre el estado no solo financiero, sino del riego que dieron y los costos en que vendieron, pues esto les afecta para la próxima temporada.

El agua de la presa está destinada para riesgo principalmente de huertas de mango, si alcanza el recurso natural se puede otorgar para otras producciones, como es la agricultura, pero presumiblemente este año fue un desperdicio del vital líquido, pues se abarco más de las 1000 hectáreas que se tiene como límite y capacidad para riego.

En la asamblea el dirigente Ramón García Rendón estuvo quitando la conexión del micrófono cuando algún socio lo tomaba y se retiro del sitio cuando los elementos conminaron a todos a abandonar el espacio del Comisariado Ejidal.

Se le llamó para saber su opinión sobre las acusaciones, pero pidió que se le llamara más tarde porque iba manejando, con destino a otra ciudad.