SEIDF de la FGR investiga a Bartlett por delitos como lavado de dinero, no solo por corrupciÃ³n

SEIDF de la FGR investiga a Bartlett por delitos como lavado de dinero, no solo por corrupción

María de la Luz Mijangos Borja, titular de la FECC, dijo que dicha determinación fue tomada porque en este asunto se denunciaron diversos delitos como lavado de dinero, que son competencia de otras áreas investigadoras de la FGR

noroeste.com

30/01/2020 | 10:50 AM

MÉXICO._ La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) turnó a la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales (SEIDF), de la Fsicalía General de la República (FGR) la indagatoria contra el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, al estimar que el caso no es de su competencia.

Entrevistada por el diario Reforma, María de la Luz Mijangos Borja, titular de la FECC, dijo que dicha determinación fue tomada porque en este asunto se denunciaron diversos delitos como lavado de dinero, que son competencia de otras áreas investigadoras de la FGR.

"Se presentaron primero denuncias por parte de legisladores del PAN (Partido Acción Nacional) y después por parte de alguna otra organización ciudadana, política, y de ciudadanos en lo particular", indicó la funcionaria federal al citado rotativo.

"Se acusó no solamente al director de la CFE, sino a otros ciudadanos, entonces, ya no fue competencia de esta Fiscalía y se derivó para que se realizara una investigación integral a otra área de la misma Fiscalía, [a la Subprocuraduría de] Delitos Federales", comentó la titular de la FECC.

"No hay ningún dato más que le pueda dar, excepto que se turnó por eso, no hay solamente una denuncia, hubo más, y hay lavado, y dejó de ser competencia de esta Fiscalía", señaló Mijangos Borja.

Durante los meses de septiembre y octubre pasados, legisladores del PAN y la organización política Futuro 21 presentaron ante la FGR las primeras denuncias contra Bartlett Díaz, por un supuesto enriquecimiento ilícito, al afirmar que posee propiedades con un valor superior a los 800 millones de pesos, además de 12 empresas mercantiles.

El pasado 20 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al director de la Comisión Federal de Electricidad, por las denuncias por corrupción en contra del funcionario, mismas por las que un día antes fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional sacó un pañuelo blanco y retó a la oposición a comprobar que existe corrupción en su gobierno.

“Y los reto a que me tapen la boca. No somos iguales, ahora que están pasando por un mal momento dicen: ‘Bartlett es corrupto’. No, pruébenlo”, dijo.

“El señor es el director de la CFE, a ver ahí, ¿cuáles son las tranzas?, los contratos entregados como se hacía antes, por influencia”, retó el presidente, quien, además, se deslindó del pasado de Bartlett Díaz y enfatizó que la investigación de la SFP ya determinó que el funcionario federal no incurrió en corrupción durante su administración.

“Ahora, lo que hizo antes eso se juzga y cada quien tiene qué responder. Pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal desde el Palacio Nacional.

“Además yo tengo en estos casos un criterio que considero amplio, no se puede solo acusar sin pruebas, yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé, siempre, nunca me presentaron una denuncia por calumnia”, indicó el político tabasqueño.

“Tenemos que ser muy objetivos, muy profesionales, si hay una denuncia de corrupción sobre todo en lo que corresponde al Gobierno que represento, si hay un servidor público corrupto no solo se va a su casa, se va a la cárcel”, advirtió López Obrador, un día de después de que Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SSP, dio los resultados de la investigación a Bartlett Díaz.

“Una vez agotadas las diligencias de investigación, respecto al posible conflicto de interés, se concluye que el señor Manuel Bartlett no tiene algún conflicto de interés, el investigado no tiene control o injerencias en dichas empresas, que pertenecen a sus hijos”, dijo la funcionaria federal en conferencia de prensa.

“Durante este periodo el único cargo que ha ocupado es el de la Comisión Federal de Electricidad, por ello solicitamos a la contraloría una copia de las declaraciones patrimoniales […] para rechazar categóricamente que en la nueva SFP se proteja a alguien”, abundó Sandoval Ballesteros.

La titular de la SFP informó que se recibieron tres renuncias promovidas por el Partido Acción Nacional (PAN), y otras más por el de la Revolución Democrática (PRD), las cuales se sustentaron por una investigación periodística, en la cual se dieron a conocer presuntas irregularidades en la declaración patrimonial de Bartlett Díaz.

Previamente, Sandoval Ballesteros explicó que sobre este tema la SFP fue “muy cuidadosa”, además aseguró que “todo el caso será muy transparente”, se ha actuado conforme al marco normativo aplicable, y así se hará hasta el fin de la presente administración federal.

La funcionaria federal aseguró que la dependencia actúa con plena libertad y autonomía. Asimismo, afirmó que en este Gobierno Federal no hay intocables ni perseguidos, además de que su actuación no ha sido ni será por consigna, ni arbitraria, sino conforme a la ley.

LA INVESTIGACIÓN DE LA SFP

La SFP inició en septiembre pasado una investigación en torno a las propiedades, empresas e ingresos de Bartlett Díaz, y los de su pareja sentimental, Julia Abdala Lemus, así como la de sus respectivos hijos.

Sobre el posible enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de intereses, la SFP informó que el titular de la CFE no faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales, ni respecto al segundo tema, con la finalidad de encubrir el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios.

En torno a los bienes de su pareja, la SFP dijo que Bartlett Díaz no estaba obligado legalmente a declararlos, conforme a la ley vigente, debido a que no tienen el carácter de cónyuges o concubinos, porque no hay entre ambos un vínculo matrimonial conforme a la legislación civil, ni cumplen los criterios jurídicos para considerar que están unidos en concubinato.

En relación con los bienes inmuebles a nombre de los hijos del servidor público, tampoco existía la obligación legal de manifestarlos en sus declaraciones, al ser mayores de edad y no depender económicamente de su padre, señaló Sandoval Ballesteros.

Sin embargo, precisó que si bien Abdalá Lemus no es esposa ni concubina del investigado, a partir del próximo año todos los servidores públicos deberán declarar todos los bienes de las personas con las que tienen un vínculo sentimental. Es decir, en 2020 Bartlett Díaz deberá rendir cuentas del patrimonio de su pareja.

Acerca de la participación del funcionario en diversas empresas, la investigación de la SFP no pudo acreditar que haya pretendido ocultar el incremento en el patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios de Bartlett Díaz, que no sea explicable o justificable.

Respecto al conflicto de intereses, la SFP indicó que de acuerdo con las constancias recabadas, en la temporalidad de los hechos denunciados y hasta la fecha, Bartlett Díaz no tiene ninguna injerencia en la administración o control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias presentadas, como tampoco ha intervenido en la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con las mismas.