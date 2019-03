SEIDO libera a cuñada y a policía federal ligados a El Marro

Las autoridades no pudieron obtener órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra Angélica N, Javier N y Mariela N

Noroeste / Redacción

Dos familiares de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fueron liberados la noche de ayer viernes, luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no pudo obtener las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada en el término constitucional de 48 horas.

Una de las personas que salió libre es la cuñada de “El Marro”, identificada como Angélica ‘N’, quien es la supuesta operadora financiera del grupo delictivo y además se encargaba de pagar a pobladores para evitar el ingreso de las autoridades a la zona donde opera dicho cártel.

También fue liberado Javier “N”, un elemento en activo de la Policía Federal (PF) y esposo de la cuñada del Marro, quien se presume podría haber informado al grupo delictivo sobre posibles operativos, lo cual los alertaba para organizarse previo a la llegada de las autoridades.

Otra persona puesta en libertad es Mariela “N”, quien presuntamente se encargaba de instruir los bloqueos que desde hace dos días afectan diversas carreteras estatales.

Las tres personas fueron detenidas en el municipio de Villagrán, Guanajuato, durante el operativo “Golpe de Timón” que las fuerzas federales y estatales de seguridad realizan en la zona donde el grupo criminal tiene su principal centro de operación.

Según fuentes de diversos medios nacionales, las personas fueron detenidas en “un filtro”, por portación de arma de fuego, lo que es considerado un delito federal, debido a lo cual la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no pudo imputarles otros cargos.

Las liberaciones se dan justo a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitara la entidad, y a un día de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informara de avances en materia de seguridad para el estado.

El pasado miércoles 6 de marzo se dieron la primera serie de detenciones que las autoridades federales realizan contra dicho grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos o “huachicol”.

Desde el pasado lunes 4 de marzo, elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron un operativo en los municipios de Villagrán y Juventino Rosas, en Guanajuato, cuyo principal objetivo es la detención de El Marro, lo que provocó que habitantes y presuntos delincuentes bloquearan varias carreteras con vehículos incendiados.

Durante el operativo, que incluyó cateos en algunos predios, fueron recuperados automóviles con reporte de robo, así como explosivos, drogas, armas y cartuchos útiles, de los que no se precisó cantidad.

Según informaron diversos medios nacionales, El Marro ya preveía la llegada de las fuerzas de seguridad, por lo que huyó a través de una serie de túneles.

Antes, el cártel repartió entre la población sobres con dinero y un sello distintivo del grupo criminal, así como un mensaje en el que los instaba a “salir a manifestación cuando se les requiera”.

La Comisionada estatal de Seguridad, Sophia Huett López, señaló que con el hallazgo del sobre tipo nómina se logró documentar que ese tipo de manifestaciones son acciones estratégicas de los criminales e incluso pagadas.

“Había un sobre tipo nómina que tiene un sello que corresponde a la organización criminal y se solicita a familiares a manifestarse cuando se les dé la instrucción”, dijo la funcionaria.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que ante la incursión de la autoridad “había la resistencia de un grupo de pobladores pagados por un grupo criminal para estar llevando a cabo desmanes a efecto de quedar impunes de robos con violencia o de la privación de la libertad de personas”.

El fiscal afirmó que “ninguna comunidad puede estar copada por un grupo de personas que pretenden estar imponiendo en base a la incidencia delictiva que ellos causan una impunidad a través de que no se permita la incursión de la autoridad a esta comunidad”.

López Obrador pidió a la ciudadanía, el pasado martes 5 de marzo, no apoyar a los delincuentes, luego que ayer en Guanajuato pobladores participaron en bloqueos para frenar un operativo federal contra el líder huachicolero.

“Aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos, a los que viven en las comunidades, pueblos, ejidos y colonias, para que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas, aunque les ofrezcan despensas, aunque les repartan dinero, eso no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno”, indicó el mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador dijo que si la ciudadanía tiene necesidades, recurran a su Gobierno, que los apoyará, y con ello “se evitan problemas, riesgos, pero además la vergüenza, porque lo mejor es la honestidad, la integridad, el dar buenos ejemplos a los hijos, sólo lo barato se compra con el dinero, la honestidad vale mucho”, expuso.

-Con información de Milenio y Reforma, basados en fuentes.