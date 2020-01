Seis meses para tener reglas de operaciÃ³n es un exceso: JosÃ© Narro sobre Insabi

Seis meses para tener reglas de operación es un exceso: José Narro sobre Insabi

El ex Secretario de Salud a nivel federal criticó la falta de planeación acerca de las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar

Belem Angulo

CULIACÁN._ José Narro Robles, ex Secretario de Salud a nivel federal, cuestionó las decisiones que se han tomado en torno al tema de la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar.

“Seis meses para tener reglas de operación es un exceso, son casi ya 14 meses de gobierno, si saben que iba haber un problema de abasto con medicamentos, es muy mal momento para no resolver ese problema y arrancar el instituto”, criticó

Consideró que el desarrollo de esta nueva modalidad de servicios públicos de salud es improvisada.

Narro Robles se manifestó sorprendido ante la inestabilidad del proceso de planeación.

“Yo no me podía imaginar que pasara lo que ha pasado, que se desaparece el Seguro Popular, si van a arrancar un Instituto de Salud para el Bienestar, pues arránquenlo cuando lo tengan bien diseñado, no se improvise. Con la salud no se puede improvisar”, comentó.

De acuerdo a medios nacionales, hace unos días, el ex Rector de la UNAM declaró como imposible las intenciones del gobierno federal de ofrecer gratuidad en los servicios de salud para diciembre del presente año.

Añadió que para lograrlo se requiere alrededor del 1.5 del PIB, lo que equivale a 350 mil millones de pesos anuales.

“Aun si hubiera ese recurso, no basta con el recurso presupuestal. Se requieren instalaciones, medicina de especialidades, no tememos los espacios. ¿Se van a poder construir en los próximos 10 meses? No veo ningún proyecto en esa dirección”, comentó.

Al ser cuestionado sobre si era necesario eliminar el Seguro Popular, el ex funcionario recordó que fue una de las promesas durante la campaña de la administración actual y que es su deber cumplirla.

“El gobierno tiene la obligación de hacer las cosas que prometió en campaña. Yo lo que hubiera hecho era cambiar las cosas, ¿había corrupción? sí, sí había corrupción”.

“Yo lo denuncié en los dos años que estuve al frente de la Secretaría de Salud Federal, presentamos 70 denuncias penales, por falta de comprobación de los gastos de recursos que se le dieron a entidades federativas”, dijo.

Narro Robles agregó que la mayor parte de esas denuncias fueron por el tema de Seguro Popular, sin embargo no precisó sobre el estado actual de los casos.