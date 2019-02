Seis producciones de Netflix que califican al maratÃ³n exprÃ©s y se pueden ver entre 3 y 6 horas

Seis producciones de Netflix que califican al maratón exprés y se pueden ver entre 3 y 6 horas

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Las actividades diarias a veces no permiten disfrutar de una serie de larga duración, razón por la que se termina postergando. Si bien nos va, la volvemos a retomar pero para ser honestos casi siempre se quedan en el olvido.

Con la espinita de consumir algo diferente, muchos terminamos buscando buenas producciones cortas para digerir de un solo bocado, pero no siempre se tiene éxito dentro de esta pesquisa.

Netflix, la plataforma de streaming líder a nivel mundial, está consciente que muchos de los seriéfilos no cuentan con el tiempo suficiente para poder disfrutar de una producción completa, es por eso que decidió compartir 6 series que se pueden consumir en cuestión de horas.

A continuación, la lista de producciones originales que la plataforma recomendó a través de su cuenta de Twitter (@NetflixLAT).

THE END OF THE F***ING WORLD (3 HORAS)

La comedia basada en la novela homónima de Charles S. Forman narra la historia de amor entre James, un joven psicópata, y Alyssa, una chica rebelde.

A pesar que las intenciones de James es acabar con la vida de Alyssa, el destino los lleva por una aventura sin precedentes que hará que el joven cambie de parecer.

Jessica Barden y Alex Lawther le dan vida a este drama lleno de amor, locura y... otros problemas.

COLLATERAL (3.5 HORAS)

Mientras investiga el asesinato de un repartidor de pizzas, la detective Kip Glaspie descubrirá una fuerte conspiración que involucra a narcotraficantes, contrabandistas y espías.

La miniserie de 4 capítulos fue creada por David Hace y protagonizada por Carey Mulligan, John Simm y Nicola Walker.

THE FALL (5 HORAS)

La detective Stella Gibson comienza a investigar Paul Spector, un asesino serial que lleva una doble vida ya que vive oculto bajo la piel de un hombre de familia.

Gillian Anderson, Jamie Dornan, Valene Kane y Séainín Brennan conforman el elenco de la serie dirigida por Jakob Verbruggen.

EL PERFUME (5.5 HORAS)

La producción que llegó a la plataforma de streaming hace unos meses está basada en el best seller de Patrick Süskind.

El perfume relata la historia de Jean-Baptiste Grenouille, un asesino que le arrebata la vida a mujeres para poder experimentar con sus perfumes.

Eva Kranenburg, Philipp Kadelbach y Oliver Berben fueron los encargados de recrear este clásico de la literatura.

BODYGUARD (6 HORAS)

Bodyguard te adentrará a la vida de David Budd, un veterano de guerra que recibió la orden de proteger a la Ministra que impulsó el conflicto en que luchó.

El drama británico, que Rotten Tomatoes calificó con un 94 por ciento, fue creado por Jed Mercurio y protagonizado por Richard Madden y Keeley Hawes.

MANIAC (6.5 HORAS)

La serie futurista cuenta la historia de dos extraños que se encuentran atrapados en un ensayo farmacéutico, donde el Doctor James K. Mantleray inventa un nuevo tratamiento que consiste en una secuencia de píldoras que supuestamente pueden curar desde una enfermedad mental hasta una ruptura sentimental.

Emma Stone y Jonah Hill protagonizan la producción dirigida por Cary Fukunaga, ganador de un Emmy por la dirección de la primera temporada de True detective.