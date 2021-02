BEISBOL

Selección de beisbol a la deriva; no tienen dinero previo a Tokio 2020

Miembros del equipo denuncian que la Conade se ha quedado con los recursos que el gobierno federal ya les había asignado

Noroeste / Redacción

A poco menos de medio año para que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se lleven a cabo tras su suspensión por la pandemia del coronavirus, la Selección Mexicana de Beisbol se encuentra a la deriva.

Y es que desde noviembre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó el proyecto en manos de la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara.

La revista Proceso publicó una entrevista con el entrenador de la selección nacional, Juan Gabriel Castro, y su gerente, Kundy Gutiérrez, quienes revelaron la situación de abandono que viven y cómo el recurso de 28 millones de pesos (presupuesto asignado por el gobierno federal) no ha sido distribuido por la Conade.

“Quisimos guardar silencio porque estábamos esperando lo que iba a pasar. Ya no podemos callar y tenemos que ser honestos con la gente. No me gusta mentir. El proyecto ya estaba desde hace un año, se pospusieron los Juegos Olímpicos y se paró todo; después, en octubre, nos dijeron que ya íbamos a empezar y ya pasaron cuatro meses y todo sigue parado”, denunció Castro para la publicación.

Gutiérrez añade que el dinero asignado asciende a 28 millones de pesos, que se usarán para formar una preselección de 150 jugadores –la cual se irá depurando hasta quedar en 28 jugadores, 24 del róster y cuatro de reserva o más, de ser necesario en caso de que haya contagios por covid–, para cubrir los servicios del cuerpo técnico y los sueldos del personal mencionado, así como los gastos de hospedaje, alimentación y logística en Japón.

El semanario señala que mientras la Oficina de la Presidencia para la Promoción y el Desarrollo del Beisbol (Probeis) tuvo en sus manos el control de la Selección Nacional, el equipo consiguió un pase olímpico para México en el Premier 12, torneo preolímpico donde le ganó dos veces a la selección de Estados Unidos.

En febrero de 2020 un grupo de peloteros fue convocado en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento para realizarles estudios, y arrojaron que tienen deficiencias físico-atléticas y técnicas, las cuales el titular de Probeis, Édgar González, se comprometió a subsanar mediante un programa de entrenamiento y alimentación personalizada. Sin embargo, el programa se detuvo por la pandemia.

"Tampoco se hizo el programa de Probeis. No hicimos nada, aunque ya había un presupuesto. Nosotros pudimos haber aprovechado el tiempo, educar a los peloteros sobre dopaje, cómo prepararse en sus casas, conocer los rivales a los que nos vamos a enfrentar para saber cómo ganarles. Todo este año debimos hacer estudios para saber en qué se tenía que trabajar y sólo se perdió el tiempo."

Cuando en noviembre último, durante una reunión en Palacio Nacional, López Obrador le dijo a Edgar González que se concentrara en las escuelas de Probeis, se olvidara de la selección y la puso en manos de Ana Guevara, se vino a pique el proyecto de pelear por una medalla olímpica en Tokio. Hasta el momento no han podido tener acercamiento con Guevara.