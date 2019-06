SelecciÃ³n de Estados Unidos supera en valor al Tricolor de Copa Oro

FUTBOL

Selección de Estados Unidos supera en valor al Tricolor de Copa Oro

La Selección Mexicana del 'Tata' se ha visto severamente afectada por las bajas de jugadores

Noroeste / Redacción

Después de varias lesiones y negativas a vestir la playera de la Selección Mexicana, finalmente el Tricolor llegará a Copa Oro con un valor de mercado menor a la de la Selección de Estados Unidos.

El conjunto que dirige Gerardo Martino ha tenido una larga lista de futbolistas que se lesionaron previo al campeonato de la Confederación siendo el último el defensa Héctor Moreno que salió resentido en el partido frente a Ecuador, en Texas.

En esa lista se cuentan Hirving Lozano del PSV por una lesión en la rodilla; Moreno que tendría una lesión en la pierna derecha; Miguel Layún, que fue operado por un tumor, e Iván Rodríguez, mediocampista de León, por una lesión en el tobillo derecho.

Marco Fabián, integrante del Philadelphia Union, también quedó fuera de este combinado azteca por un esguince de tobillo.

A estas bajas se suman las de Héctor Herrera y Javier Hernández, quienes solicitaron permiso para no jugar este torneo; mientras que Carlos Vela prefirió no ir y el atacante Jesús Manuel Corona, que no fue convocado por el estratega.

Todo esto ha mermado al combinado azteca, que de acuerdo a Transfermarkt, acudirá a la Copa Oro con un equipo que vale alrededor de 128.70 millones de euros, cifra que podría disminuir en las próximas horas cuando se haga oficial la baja de Moreno.

En tanto, el favorito para ganar la Copa Oro desde la perspectiva del valor de mercado en conjunto es Estados Unidos que ronda los 137.85 millones de euros.

Aunque fue goleado por Venezuela en su último amistoso antes del torneo de la confederación, el conjunto de las barras y las estrellas cuenta con jugadores que militan en diversos clubes de Europa, agregando valor a su plantilla.

Destacan entre estos casos, el del atacante del Chelsea, Christian Pulisic (60mde), el mediocampista del Schalke, Weston McKennie (20mde) y Tyler Adams (13mde), del Leipzig en la Bundesliga.

En el Tricolor actual, Raúl Jiménez es el mejor valuado (25mde) y es el único que rebasa los 10 millones. El Chucky ronda los 40 pero estará ausente.

Así, la balanza se ha inclinado para el acérrimo rival del combinado azteca que en unas semanas ha pasado de ser el segundo lugar al principal candidato a ganar el trofeo de la Concacaf que inicia el próximo sábado y concluye el 7 de julio.

LA PRIMERA JORNADA

Sábado 15 de junio

Canadá vs. Martinique

17:30 Horas

México vs. Cuba

20:00 Horas

Domingo 16 de junio

Haití vs. Bermuda

16:00 Horas

Costa Rica vs. Nicaragua

18:30 Horas

Lunes 17 de junio

Curacao vs. El Salvador

17:00 Horas

Jamaica vs. Honduras

19:30 Horas

Martes 18 de junio

Panamá vs. Trinidad y Tobago

17:30 Horas

Estados Unidos vs. Guyana

20:00 Horas