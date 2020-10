Selección de la directora del Ismujeres incumplió con 22 de 25 criterios de transparencia: Mujeres Anticorrupción

La organización integrada por activistas y periodistas especializadas en materia de rendición de cuentas y anticorrupción señaló que es necesario eliminar las cuotas políticas y recomendaciones es este tipo de designaciones

Antonio Olazábal

Ejecutivo estatal, representado por Quirino Ordaz Coppel incumplió con 22 de los 25 criterios de transparencia para la elección de la titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres, señaló la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa.

El organismo ciudadano integrado por mujeres periodistas y activistas dijo que todo el proceso, desde que el Gobernador ratificó a Reyna Araceli Tirado Gálvez como titular del Ismujeres, careció de transparencia.

El Congreso del Estado desechó la propuesta de Quirino Ordaz Coppel para mantener a Tirado Gálvez como directora del Ismueres, es por eso que el 20 de febrero se emitió una convocatoria para ocupar dicho puesto, a la cual se presentaron 20 aspirantes.

Desde que inició, hasta que terminó ese proceso con la propuesta del Gobernador para elegir a Eva Guerrero como titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres, la Red de Mujeres Anticorrupción sostuvo que imperó la opacidad.

Es por eso que la organización ciudadana manifestó que estos puestos que son de suma importancia para la sociedad, deben elegirse con la máxima transparencia y rendición de cuentas, sin importar cuotas políticas o recomendaciones.

"El objetivo es que se fortalezcan las instituciones con mejores servidores públicos, que sean elegidos no por cuotas políticas o recomendaciones, sino porque realmente éstas sean las personas idóneas que van a resolver las problemáticas y atender las problemáticas ciudadanas que sabemos cada vez son más complejas", detalló Lucía Mimiaga León, periodista de El Debate.

"Exhortamos a transparentar a los poderes los procesos que normalmente se llevan a cabo en la discrecionalidad y a reponerlos, como fue en este caso cuando fallen en principios rectores en combate a la corrupción", añadió.

Mimiaga León recordó cuando la bancada del Partido Revolucionario Institucional defendió el trabajo de Reyna Araceli Tirado Gálvez, argumentando un respaldo por parte de organizaciones, sin embargo la periodista recalcó que éste no debe ser un factor para la elección de un puesto tan relevante como el Ismujeres.

"Un argumento que se presentó por el PRI en esa ocasión fue que Araceli Tirado tenía el respaldo de más de 40 organizaciones, entonces, nosotros queremos subrayar y comentar que considerar las cartas de recomendación como un criterio de valoración curricular es inadecuado, porque la trayectoria y las competencias para ocupar un puesto como la titularidad del Ismujeres no tienen que ver con cartas de recomendación", especificó.

Por su marte Norma Sánchez Castillo, ex directora de Iniciativa Sinaloa y ex miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción destacó que la transparencia que se vio, fue de parte de las mismas aspirantes, no así del Ejecutivo, ya que no se abrieron las hojas de vida de cada postulante a la sociedad, con lo cual la ciudadanía podría percatarse de las cualidades de cada aspirante.

"No vimos (de parte del Ejecutivo), la documentación o pruebas que pudiesen demostrar las tres propuesta que hizo cuentan con las cualidades y conocimientos que permitan distinguir experiencia relevantes para el cargo en un grado notable", mencionó, al referirse a la necesaria transparencia de los expedientes de las postulantes.

"Tampoco la convocatoria describió el perfil del cargo. No describió el perfil al cual se aspiraba llegar con la contratación. Este criterio es relevante para asegurar un perfil idóneo", agregó.