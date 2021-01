Selena Gomez anuncia la fecha del lanzamiento de su primer EP en español

Una revelación da Selena Gómez a través de sus redes sociales: su primer EP en español estará listo en marzo.

"REVELACIÓN, mi primer EP en español, estará disponible el 12 de marzo. Pre-ordénalo mañana a las 9 pm PT", escribió la cantante en Twitter.

REVELACIÓN, mi primer EP en español, estará disponible el 12 de marzo. Pre-ordénalo mañana a las 9 pm PT. // REVELACIÓN, my first ever Spanish EP, is out March 12. Preorder it tomorrow at 9 pm PT. https://t.co/qOeEqrGnDv pic.twitter.com/EsL5L6PKWa