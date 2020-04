Selena Gómez causa controversia con clip musical de 'Boyfriend'

La cantante estadounidense Selena Gómez estrenó el video musical de su tema ''Boyfriend'', perteneciente al álbum ''Rare Deluxe'', que lanzó recientemente.

La canción, que también se publicó en días pasados, causó polémica entre los internautas, pues su ex pareja Justin Bieber sacó una canción con el mismo nombre en 2012, hecho que no tardó en ser comentado entre sus seguidores.

''Selena: 'Yo quiero un novio', Justin: 'Si yo fuera tu novio''', ''Justin Bieber dijo: 'Si yo fuera tu novio, nunca te dejaría ir', pero dejó ir a Selena Gómez'', ''Selena realmente necesita un novio, Justin'', ''Selena Gomez parece darle un golpe a Justin Bieber y The Weeknd'', escribieron algunos internautas, de acuerdo a informador.mx.

Líricamente, la canción gira en torno a la búsqueda de un nuevo amor. Cansada de haber tenido varias relaciones y estar con ''el equivocado'', la intérprete decide conocer prospectos para encontrar al indicado.

''Yo quiero un novio, pero sigo golpeando callejones sin salida, intento tomar un atajo, pero me cortan una y otra vez. Quiero un novio, dime, ¿quedan buenas?, sigo encontrando a los equivocados, pero quiero amor'', dice la canción en una de sus estrofas.

The official video for Boyfriend is here! 👸🏻 🐸 Watch now: https://t.co/VfwdBRbkKT pic.twitter.com/VXbq6R201g