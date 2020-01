Selena Gómez fue atacada por una medusa en las playas de Hawai

La cantante y actriz pasó un susto mientras se bañaba en las paradisíacas playas: una medusa le produjo una fuerte picada en su pierna

Noroeste / Redacción

08/01/2020 | 10:56 AM

La cantante y actriz Selena Gómez inició el año con una mente positiva, tanto que se tomó un descanso en las playas de Hawai, lugar paradisiaco en el que se le vio muy feliz y derrochando físico al lucir un traje de baño verde estampado con el que colmó las redes sociales, pero ahora volvió a ser tendencia al saberse que fue atacada por una medusa.

La misma ex chica Disney fue la que se encargó de revelar la información que mantuvo preocupada a su fanaticada, citó publimetro.com.

A través de sus redes sociales, la joven expresó que sufrió de una picada en su pierna, pero que fue atendida de forma rápida y oportuna y pudo aguantar el dolor que le produjo la medusa.

Ver esta publicación en Instagram Perfect❤️ Una publicación compartida de sel (@sel_my_angel5) el 4 Ene, 2020 a las 2:38 PST

EL ATAQUE DE LA MEDUSA SE VOLVIÓ VIRAL

Personas que se encontraban durante el incidente no dudaron en registrar el momento en el que la ex de Justin Bieber es rodeada por el personal de Salvavidas de la playa, quienes no escatimaron en atenderla e incluso cargarla para llevarla al lugar donde iba a ser auxiliada por el personal médico.