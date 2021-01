Música

¡Selena Gomez por fin canta otra vez en español!

Selena Gómez quiere explorar su herencia latina con un nuevo sencillo interpretado completamente en el idioma de su padre de origen mexicano

Noroeste / Redacción

15/01/2021 | 12:27 AM

Luego de una curiosa campaña promocional en México, donde diversas bardas y paredes de edificios mostraban la imagen de Selena Gomez con el texto "De una vez" y la frase "Baila conmigo". Ahora, la cantante lanza el tema titulado, justamente, De una vez con su correspondiente video.

"Me siento increíblemente orgullosa de mi origen latino", mencionó Selena en un comunicado. "Fue muy poderoso volver a cantar en español De una vez es un hermoso tema de amor".

Fue hace 11 años cuando cantó por primera vez en el idioma de su padre, Ricardo Joel Gómez, al dar a conocer la canción Un año sin lluvia, y en 2018 lo hizo de nuevo con Taki Taki. En esta ocasión, la también actriz quiso mostrar su herencia latina en un sencillo con rasgos de sanación personal, empoderamiento y amor; mientras la parte visual, representa, metafóricamente, el crecimiento personal y creativo de Selena en una casa mítica.

Rescatando el realismo mágico usado en obras de escritores latinoamericanos como Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, la también productora presenta un video musical que pareciera emular un sueño en movimiento con colores brillantes. Incluso, se puede notar una influencia de la pintora mexicana Frida Khalo con el uso de un corazón iluminado. Este audiovisual fue dirigido por Los Pérez.

"Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar", comentó en su cuenta de Instagram al realizar la presentación oficial del sencillo. "Espero que te guste tanto como a mí".

Con este lanzamiento, Selena Gomez suma un nuevo reto a su carrera; ya que el pasado 2020 lanzó su línea de belleza RARE Beauty, el programa Selena + Chef. Además, este año estrena la serie Only Murders in the Building que produce y protagoniza. "De una vez" ya está disponible en todas la plataformas musicales y de videos.