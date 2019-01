Selena Gomez regresa a Instagram

La intérprete paralizó Instagram con su retorno exitoso a las redes sociales, tras la crisis que sufrió por la boda de su ex con Hailey Baldwin

Noroeste / Redacción

A través de Instagram, la cantante Selena Gomez regresó con fuerza tras superar la crisis emocional que vivió por el matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin en el 2018.

Como se recuerda, la intérprete estuvo internada durante varias semanas en un centro de rehabilitación y hoy decidió romper su silencio para contar cómo superó el difícil momento, citó larepublica.pe.

La cantante volvió a conectar con todos sus seguidores de Instagram mediante un mensaje, que según sus fans estaría dirigido a Justin Bieber. Dicho mensaje está acompañado de tres fotografías en blanco y negro, donde expresa cómo se siente al retornar después de los momentos más oscuros que vivió al atentar contra su vida.

“Hace mucho tiempo que no escuchabas nada de mí, pero he querido desear un feliz año y dar las gracias por nuestro amor y apoyo", escribió.

"El año pasado fue, definitivamente, un año de autorreflexión, cambios y crecimiento. Son siempre estos cambios los que te muestran quién eres y qué eres capaz de superar. Confé en mí, no ha sido fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo y espero este año que tenemos por delante. Amor para todos”, fueron las emotivas palabras de la intérprete de 'Taki Taki' en su cuenta oficial de Instagram.

Las imágenes de la cantante lograron acaparar la atención de todos los fans de Instagram, ya que en menos de un día lograron sobrepasar los 7 millones 200 mil likes en la red social, además contó con miles de comentarios de sus fans emocionados por el retorno de su artista favorito.

Muchos de ellos relacionaron su mensaje con la crisis que sufrió y el matrimonio de Justin Bieber, quien pospuso su matrimonio religioso a pocos días de la reaparición en público de Selena Gomez.

LEJOS DE INTERNET

La cantante Selena Gomez eligió no ser una usuaria activa en las redes sociales Instagram y Twitter, plataformas en las que tenía mayor participación, para no estar pendiente de las actividades que realizaba su ex pareja Justin Bieber.

El matrimonio del cantante con la modelo Hailey Baldwin provocó que la ex estrella de Disney terminara en un centro de rehabilitación por presuntamente haber intentado suicidarse.