Selena Gomez regresa a la mÃºsica con 'Lose You to Love Me' y lo anuncia en redes sociales

Selena Gomez regresa a la música con 'Lose You to Love Me' y lo anuncia en redes sociales

El regreso musical de Selena Gomez se ve confirmado por una nueva canción titulada ‘Lose You to Love Me’, y también destaca su recuperación total de salud, pues en el 2017 recibió un trasplante de riñón

Sinembargo.MX

21/10/2019 | 12:32 AM

Foto: Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- Selena Gomez está de vuelta. Y después de hacer un par de publicaciones en las redes sociales anticipando su regreso, anuncia una nueva canción “Lose You to Love Me“. Este anuncio llega con una imagen en primer plano del rostro de la artista con el mensaje en inglés “I need to lose you to love me”, y una fecha de lanzamiento: 23 de octubre. Ver esta publicación en Instagram Lose You To Love Me. 10.23. @spotify Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 18 Oct, 2019 a las 1:02 PDT Gomez que no ha publicado un álbum desde 2015, ya confirmó el pasado junio que había terminado un nuevo álbum, aunque entonces no quiso dar más detalles. Este regreso confirma, además la recuperación total de Selena, quien en septiembre de 2017 recibió un trasplante de riñón como parte de su lucha contra el lupus que padece. Ver esta publicación en Instagram I needed to lose you to love me. 10.23. Link in bio. Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 18 Oct, 2019 a las 11:03 PDT #selena gomez

#Redes sociales

#Música

