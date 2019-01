Selena Gomez se refugia en la equinoterapia para desconectarse de sus problemas

La actriz continúa su recuperación con la mejor terapia y decidió apartarse del foco mediático

Noroeste / Redacción

Sin duda, el 2018 no fue un año fácil para Selena Gomez. Después de ingresar en un centro psiquiátrico para tratar sus problemas de ansiedad, la artista decidió apartarse del foco mediático y abandonar, por el bien de su salud mental, las redes sociales.

Han pasado casi cuatro meses de su “despedida” en las redes y, desde entonces, son pocas las noticias que se conocen de ella.

Lo cierto es que, poco a poco la joven de 26 años parece recuperarse y, para ello, nada mejor que rodearse de su “squad” de amigas. Ha sido su círculo cercano el encargado de compartir a través de Internet pequeños detalles del día a día de Selena, quien estos días decidía cambiar la ciudad por el campo y hacer terapia en medio de la naturaleza.

Tal vez, la tranquilidad, el aire fresco y limpio y la compañía de sus mejores amigas pueden aportar importantes beneficios emocionales a la cantante. Pero la ex estrella Disney y sus fieles acompañantes incluyeron a su fórmula de desconexión otro importante elemento, que terminó de completar un día perfecto. La terapia con caballos, conocida también por hipoterapia o equinoterapia, mejora el estado emocional, cognitivo y psicomotriz de los pacientes con trastornos psíquicos.

Además, regula los niveles anímicos de los mismos, mientras les conduce a un estado de relajación y serenidad beneficiosos.

De hecho, en las imágenes compartidas por las amigas de Selena Gomez reflejan en su rostro lo feliz que se encontraba en aquel momento de paz, donde disfrutaron de un tranquilo paseo por el monte y un bonito atardecer.

“Creo que los caballos son las criaturas más hermosas del mundo”, expresa la cantante de “Back to you” en uno de los videos, recogidos ahora por muchos de sus fanáticos.

Cabe resaltar que ésta no es la primera vez que Selena recurre a la terapia con caballos. En 2017, la joven concedió una entrevista a la edición americana de la revista InStyle, donde habló de este eficaz método al que había decidido recurrir unos meses antes para tratar otra de sus crisis emocionales:

“Me fui tres meses y fue lo mejor que podía haber hecho”, explicaba en la entrevista. “No tenía teléfono, ni nada, y tenía miedo. Pero fue increíble, y aprendí mucho”, continuaba relatando. “Estaba en el campo y nunca me peinaba... Y era difícil, obviamente, pero sabía lo que necesitaba y escuchando a mi corazón, pensé: Bueno, creo que esto me ayuda a ser más fuerte para otras personas”, concluyó en aquella ocasión.

Después de su agradable tarde, Selena Gomez cambió de plan y se refugió con su mejor amiga, Taylor Swift.

La compositora de “Look what you made me do” era la encargada de compartir en esta ocasión ‘los pasos’ de la joven estrella. El reencuentro entre ambas causó un enorme revuelo en la red social de moda y, aunque el perfil de Taylor no permite que sus seguidores comenten ninguna de sus fotografías, en menos de 48 horas la imagen ya acumula más de 2 millones de ‘Likes’.