Selene recibe 300 pesos que fueron donados por un lector de Noroeste

El dinero le será de gran utilidad a Selene para que adquiera su medicamento que necesita y alimentos

Gilberto Güereña

MAZATLAN.- Un apoyo de 300 pesos en efectivo recibió Selene Ortiz Sudea, quien padece los estragos de la menopausia y se gana la vida vendiendo paletas para poder comer, sin embargo estos últimos días la ha pasado muy mal, pues debido a que no ha tenido muchas ventas tiene que pasar hambre, lo que ha generado que pierdas al menos 15 kilos.

Un lector anónimo fue quien llevó el apoyo hasta las oficinas de esta casa editorial, por lo que al recibir el dinero, Selene dijo sentirse muy agradecida con el lector de buen corazón.

“Me siento muy agradecida con quien me dio estos 300 pesos, este dinero lo voy a usar para comprar comida y espero que dios le dé más”, mencionó muy contenta Selene, por el apoyo del lector.

Selene Ortiz, quien tiene 48 años de edad, comenta que necesita unas vitaminas Hi-Dex, inyectable, que le recetaron en la Cruz Roja, para poder estar sana y poder trabajar, además de que dijo sentirse triste ya que a su nieta no le regalaron ninguna muñeca en Navidad.

“Con las poquitas paletas que vendo apenas me alcanza para pagar el cuarto donde vivo, he pasado mucha hambre y he perdido 15 kilos de peso y aparte fui a la Cruz Roja y que necesito unas vitaminas, pero no tengo para comprarlas y aparte estoy triste porque nadie le regaló ninguna muñeca a mi nieta”, mencionó Selene, con voz triste.

Si a usted lector de buen corazón, le nace ayudar a Selene Ortiz, puede traer su donativo a esta casa editorial, con la seguridad de que serán entregados sin faltantes a Selene.