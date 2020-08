'Semaforizan' la Avenida Miguel Alemán, en Mazatlán

Desde este día instalaron semáforos en el cruce con la calle Carnaval, aunque aún no están funcionando

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Por mucho tiempo fue una de las vialidades más importantes de Mazatlán que escapaba de la inclusión de semáforos... pero finalmente llegó su hora: la Avenida Miguel Alemán fue “semaforizada”.

Para el contento de unos y el desagrado de otros, en esta vía que corre por una de las orillas del Centro de la ciudad ya se instalaron semáforos en el cruce con la calle Carnaval, aunque todavía no operan.

Este punto es “frontera” entre el fraccionamiento Playa Sur y el Centro Histórico de Mazatlán, y es quizá el paso más importante de los turistas de cruceros que caminan de los muelles hacia el primer cuadro de la ciudad.

“No estoy de acuerdo porque realmente no pasa tanto carro, sí pasa gente caminando, no te voy a decir que no, pero para eso ya hay topes, ¿y aparte vas a poner semáforos? A mí ya se me hace mucho”, expresó una vecina del Centro de la ciudad.

Los topes de los que habla se encuentra igualmente en este cruce con la calle Carnaval, la entrada principal del fraccionamiento Playa Sur, donde se instalaron los semáforos.

“Yo opinó que sí está bien, porque hay gente que va manejando y está viendo a la gente queriendo cruzar la calle y no les dan el paso, se llevan los topes volando, no se frenan. A ver si con un semáforo ya se paran poquito”, dijo Carlos Lizárraga, quien atiende un negocio de comida, también en este lugar.

En una de las tiendas de conveniencia ubicadas en la esquina, los trabajadores calificaron de “exagerado” el número de semáforos en Mazatlán, tomando como un último ejemplo la Avenida Rafael Buelna, donde se acaban de colocar más semáforos.