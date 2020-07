Semáforo no se tiró a la basura y no está sujeto a negociación, advierte López-Gatell

Carlos Álvarez

Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, indicó este martes 14 de julio, que, hasta el momento, no se ha aprobado que el semáforo de riesgo epidemiológico entre en vigor cada quince días, como propusieron algunos gobernadores, entre ellos el de Hidalgo, Omar Fayad Menesas, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum Pardo.

El funcionario federal señaló que, en conversaciones entre la titular de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero Dávila, con miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), hubo propuestas de que este instrumento de vigilancia epidemiológica fuera quincenal.

"Nos pareció buena idea porque si el semáforo requiere para su implantación días de adaptación, podría ser desgastante ir adaptándose tan rápido. No quedó como acuerdo, pero se sincroniza con lo que pasó esta semana", agregó el subsecretario de Salud Federal.

López-Gatell Ramírez adelantó que el próximo jueves 16 de julio sostendrán una conversación con los gobernadores y la SEGOB para revisar el semáforo, mismo que el viernes pasado se determinó no anunciar, por supuestas diversas inconsistencias en la información proporcionada por las entidades.

"Lo que se detuvo fue la actualización [del semáforo] y la motivación tuvo que ver con que identificamos inconsistencias en la información que proveen algunos estados. Lo que decimos fue con evidencia. Sabemos cuántos y cuáles estados no actualizaron información sobre ocupación hospitalaria", acusó el funcionario federal.

El subsecretario aclaró que la construcción del semáforo es responsabilidad del Gobierno Federal, por lo que no se trasladó dicha responsabilidad a los diversos estados. Además, aclaró dicho instrumento de vigilancia epidemiológico "no está sujeto a negociación, es un instrumento técnico", elemento principal para ajustarlo a la ocupación hospitalaria.

"El semáforo epidemiológico es un instrumento técnico de evaluación del riesgo de contagios COVID-19. La metodología fue diseñada desde hace más de un mes, de una manera transparente, por el gobierno federal junto con instituciones académicas. Fue presentada a los gobiernos estatales y se organizaron por la Conago", detalló el funcionario federal.

"Nosotros le decimos a los estados esto es lo que identifico en tu entidad [...] No es que súbele y bájale, no hay negociación alguna, es un instrumento técnico", afirmó López-Gatell Ramírez durante la conferencia vespertina para darle seguimiento a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) en México.

"El semafáro no está tirado a la basura, sigue vigente. Sigue vigente hasta que no sea revocado. Sigue vigente el semáforo, no es cierto que estamos sin brújula, a la deriva, que no sabemos a dónde vamos. Sigue vigente el semáforo más reciente presentado aquí", reiteró el funcionario federal.

Este mismo martes 14 de julio, Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió a los gobiernos estatales y al Federal, que tengan una buena coordinación, ello ante las acusaciones de unos contra otros por el presunto mal manejo de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).

“Es muy importante tener una buena coordinación entre todos los niveles de gobierno, entre el gobierno local, el de las provincias y el Federal […] Es muy importante porque estamos afrontando el mayor desafío de salud pública en un siglo”, añadió el funcionario durante una conferencia de prensa semanal, realizada de forma virtual.

El médico brasileño destacó que se debe tener un mensaje bien coordinado como parte de la respuesta ante la inquietud de la población, ya que “hay muchas dudas, el propio sector público, la incertidumbre por la economía, sobre el futuro”.

“El diálogo, llamamos a las autoridades para que todos sigan las recomendaciones científicas, es muy importante para garantizar que las familias puedan recibir la información y estar bien informadas sobre lo que pasa”, expresó el subdirector de la OPS.