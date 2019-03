Semana de la Moto sigue en veremos, dice Alcalde de MazatlÃ¡n

Semana de la Moto sigue en veremos, dice Alcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez Torres dijo que no se ha avalado el permiso para ninguno de los dos grupos que pretenden organizar el evento

Sheila Arias

MAZATLÁN._ La tradicional y legendaria Semana de Moto 2019 sigue incierta, hasta ayer el Gobierno municipal no había avalado los permisos a ninguno de los dos grupos que pelean su organización.

“No venimos a robar el evento, venimos a salvar el evento porque nosotros como Gobierno privilegiamos el desarrollo económico, lo que genere económicamente a la ciudad, importa el impacto de los ingresos y lo deportivo en la Semana de la Moto”, declaró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien tuvo que ofrecer un informe público de la situación.

En su despacho, aseguró que no hay nada para nadie, pues los grupos que disputan la organización mantienen un conflicto en los tribunales, uno interpuso demanda y el otro solicitó amparo.

“Ante la imposibilidad de conciliar un diálogo entre los actores de este evento, no del Ayuntamiento, no es nuestro, ellos de no ponerse de acuerdo, porque hay intereses económicos fuertes, yo les propuse en una primera reunión ‘siéntense los dos grupos, hagan un convenio entre ustedes ante notario público que yo sea testigo y les damos los permisos’”, comentó.

Pero hasta ayer ninguno le había informado de un acuerdo para organizar un solo evento, por eso anunció la posibilidad de entregarle la organización de la Semana de la Moto a un tercer grupo interesado, incluso hay tres peticiones externas para realizarlo este año.

Sin embargo, el permiso no se ha dado a nadie, reiteró el Alcalde.

“¿Por qué no dimos permiso a ninguno de ambos grupos? porque estamos impedidos legalmente para hacerlo, porque ellos tienen problemas que lo están tratando jurídicamente, una denuncia de un grupo y un amparo de otro para defenderse de la denuncia... no podemos darle a nadie permiso para este evento. Entonces este evento lo realizaría un tercer grupo, pero sólo por esta ocasión, insisto, no venimos a robarlo, venimos a salvarlo, lo haría un tercer grupo mientras ellos resuelven los problemas que tienen”, reiteró.

Incluso, dijo, propondrá que la Semana de la Moto cambie de fecha, ya no en Semana de Pascua como es tradición, así generarían derrama económica después de Semana Santa.

Lo que precisó es que una vez que los grupos se acerquen a informarle convenio dará los permisos.

Logran el acuerdo

Uno de los grupos organizadores anunció que los grupos en pugna ya llegaron a un acuerdo para realizar un mismo evento y mantener la tradicional y legendaria Semana de la Moto, este año, del 24 al 28 de abril.

“Aquí ya no hay problema, lo legal se ve en los juzgados y eso lo vamos a seguir viendo ahí, pero ahorita es arreglarnos y hacer el evento. Llegamos al acuerdo de hacer un solo evento como todos los años se ha echo, aquí el problema legal es el nombre es todo”, comentó Roberto Castañeda, del Moto Club Mazatlán Legendaria Semana de la Moto.

Aseguró que este evento genera unos 300 millones de pesos de derrama económica en zona urbana y rural por las rutas en campo; y llega a concentrar a miles de motociclistas nacionales y extranjeros.

Este acuerdo, dijo, lo informarán al Alcalde en las próximas horas.

Debe realizarse Semana Internacional de la Moto: Codesin

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La Semana Internacional de la Moto debe realizarse en Mazatlán, pues la falta de una decisión de si se realiza o no ya está afectando la economía de este puerto, manifestó el vicepresidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en el sur del estado.

“El evento de la moto es un evento ícono para Mazatlán donde mucha gente lo está esperando, ahorita ya hay una afectación directa porque no se tiene la Semana de la Moto, independientemente de quién la realice ahí está algo de lo que pudiera suceder, Semana Santa está 100 por ciento ya vendido, pero la Semana de Pascua no (que es cuando se realiza la Semana de la Moto)”, añadió Guillermo Romero Rodríguez.

“Están algunos hoteles al 60 por ciento y en otros al 70, o sea, hay muchas reservaciones detenidas porque no está el evento de la Semana de la Moto, yo creo que este evento ícono se tiene que realizar, para mí, mi propuesta es se tiene que hacer, las autoridades tendrán que resolver”.

El también ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Sinaloa Sur y de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sinaloa, agregó que se sabe que las autoridades municipales no son jueces, está entre los dos grupos de la asociación que ha organizado este evento en años anteriores si se ponen de acuerdo para realizar este evento.

“Yo creo que se le tendrá que dar permiso a las dos asociaciones porque definitivamente se tiene que hacer, algunos ya tienen inversión económica, ya tienen grupos contratados, tienen lugares contratados, entonces para mí es un evento que se tiene que hacer en la Semana de la Pascual esa es mi postura, una solución es que no afectemos a nadie y por supuesto que no afectemos a la economía de Mazatlán”, añadió Romero Rodríguez.

Reiteró que su postura es que se debería de dar permiso a las dos agrupaciones para que realicen este evento, independientemente de quien gane o pierda el litigio legal que tienen entre ellos se debe de realizar este evento que ya está afectando la economía de Mazatlán.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, manifestó que hasta ayer no se había determinado si el Ayuntamiento da o no el permiso a alguna de los grupos en conflicto legal para que realice la Semana Internacional de la Moto o si lo realiza un tercero, pero este evento se tiene que hacer.