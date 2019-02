Semana de la Moto tendría dos sedes en Mazatlán

Se reúnen grupos de motociclistas con el Alcalde para acordar la realización del evento

Víctor Torres

La Legendaria Semana de la Moto 2019 podría tener dos sedes en la Semana de Pascua, una donde se ha realizado tradicionalmente, en un estacionamiento contiguo a una tienda de autoservicio, y en el Centro de Convenciones.

Sin embargo, esto dependerá de los acuerdos que alcancen las dos asociaciones de motociclistas del puerto.

Esta mañana, ambas se reunieron con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Roberto Castañeda García, presidente de uno de los clubes, mencionó que fue buena la reunión con “El Químico”.

“Esto es un pleito legal, que va a durar tiempo, el Alcalde y el Ayuntamiento no puede reconocer a alguno de los dos grupos, eso lo entendemos claramente que es un problema legal que no durará meses, sino años”, mencionó Castañeda García.

Manifestó que la Legendaria Semana de la Moto 2019 sigue en pie, que los preparativos continúan, pues no se puede cancelar por el bien de Mazatlán y de todos los que se benefician de ella.

“Vienen alrededor de 9 mil motociclistas, si lo sumamos por dos, dan 18 mil, y no todos vienen en pareja, sino que se vienen en familia, así que estamos hablando de alrededor de unas 30 mil a 40 mil personas que vienen a nuestro puerto a conocer las atracciones con las que cuenta, a comer los mejores mariscos, a visitar el Centro Histórico”, informó el presidente del Motoclub Mazatlán, quien ha estado a cargo de la organización los últimos 10 años.

El Ayuntamiento no se apoderará del evento, sino que tiene que lograr que se pongan de acuerdo entre ambas partes, expuso.

“El permiso está a nombre de la asociación civil que se llama Legendaria Semana de la Moto Mazatlán A.C., es por eso que no corre riesgo el evento”, comentó Castañeda.

Manifestó que se dio un plazo de las autoridades municipales para el próximo martes, para que ambas partes se pongan de acuerdo.

“La Legendaria Semana de la Moto sigue en pie, no se suspende, sigue firme la fecha para el 24 al 28 de abril, ya que es uno de los mejores eventos después de Carnaval para Mazatlán, y no lo dice Roberto Castañeda, sino lo dicen las cifras que pueden checar en turismo”, comentó.

Los integrantes del otro grupo de motociclistas, encabezado por Arturo Andrade, mencionaron que tendrán que ponerse de acuerdo para realizar un convenio.

“Haríamos dos eventos, para que no se pierda la fecha del evento, y mejoraría la oferta de actividades, ya pusimos nuestros pies en agua fría, ya hicimos un semi pacto de caballeros, vamos hacer un convenio y así se beneficiaría Mazatlán en las mismas fechas”, comentó Víctor Manuel Gómezllanos Salcido.

Ellos siguen argumentando que el nombre y la fecha les pertenece a ellos, a pesar de que se ha mencionado que eso está aún en un juicio.

“Haremos dos eventos, ellos en el lugar de siempre y nosotros en el Centro de Convenciones, pero utilizando el nombre de MotoClub Mazatlán, va a haber más eventos en la misma fecha, pero me canso ganso que si habrá Semana de la Moto en Mazatlán”, comentó.

Arturo Andrade mencionó que este evento que harían ellos alterno, lo hacen por Mazatlán, que no corre el riesgo “nosotros tenemos esa fecha, la fecha nos pertenece, no se le puede dar a un particular, nosotros tenemos una productora, por gente profesional”, comentó.