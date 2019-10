Semar e industriales piden impulsar construcciÃ³n naval en MÃ©xico

Semar e industriales piden impulsar construcción naval en México

Mucha parte del Gobierno de la parte civil no tiene la visión de ver al mar: Almirante Sierra Rodríguez

Belizario Reyes

La Secretaría de Marina e industriales pidieron impulsar la industria de la construcción naval en el país, tanto para dicha dependencia como privada, pues eso beneficia a la nación.

En conferencia como parte de la Expo Industrial 2019, que se realiza en este puerto, el director de Construcciones Navales de la Semar, Almirante José Antonio Sierra Rodríguez, expuso que de 1960 a la fecha en dicha dependencia se han construido 124 embarcaciones navales de diferentes tipos y para diversas funciones como patrullas costeras hasta un "Reformador" Pola 101, en proceso de construcción y que se pondrá en operaciones en febrero de 2020, y es una patrulla de largo alcance.

Pero también la Semar ha construido embarcaciones pesqueras y remolcadores para Petróleos Mexicanos, entre otros.

A pregunta expresa de industriales navales como Mario Uribe Preciado, entre otros, coincidió en que se debe impulsar la construcción naval no solamente para la Semar, sino para la iniciativa privada y se debe pedir a los funcionarios de gobierno que apoyen en este sentido, pues se ha tenido algunos integrantes de la Comisión de Marina en el Congreso de la Unión que no conocen los astilleros.

"La realidad es que sí hemos buscado en la Secretaría (Semar, impulsar la industria naval), hace como 10 años se hicieron unas mesas de trabajo donde se invitaron a escuelas de Ingeniería, se invitaron a armadores, se invitó a constructores y se hizo un resumen de todas las mesas de trabajo y se les entregó a la Cámara de Diputados, se le entregó a la Cámara de Senadores, se entregó a varios, (pero hasta ahí quedó)", añadió el Almirante Sierra Rodríguez.

"La realidad mucha parte del Gobierno de la parte civil no tiene interés o no tiene la visión de ver hacia el mar, es una lucha que hay, parte de la Secretaría de Marina, parte de los particulares".

Recalcó que en Veracruz hay una empresa que ante las condiciones existentes, parece que quiere desistir de estar en la construcción naval.

"Pero yo siento y que me he dado cuenta en el tiempo que tengo como director de Construcciones Navales, que la realidad es que no hay el apoyo, a veces no hay el apoyo porque no hacemos nosotros la difusión correcta de lo que es la industria naval, no planteamos todos los empleos que se generan en la construcción de una embarcación, tanto directos como indirectos", reiteró.

"Me ha tocado llevar a en las últimas tres, cuatro comisiones de Marina a los astilleros y es gente que no conoce los astilleros y es la gente de la Comisión de Marina, entonces dice uno: son los que nos van a apoyar en buscar presupuesto, buscar leyes que apoyen a la industria naval y la realidad es esa, no conocen la industria naval".

Subrayó que se ha emprendido con el anterior y actual titular de la Semar, el buscar concientizar y llevar diputados, secretarios de estado a que vean los astilleros y también sería importante que los particulares también les hicieran la invitación a los funcionarios a que conozcan sus instalaciones de astilleros.

"Para que se den cuenta del potencial que tiene México y lo que es la industria naval", reiteró, entre otros puntos.

Ya en entrevista recalcó que en construcción de embarcaciones navales en la Semar se tomó la decisión desde 2000 de no adquirir ninguna embarcación al extranjero, y en embarcaciones privadas la necesidad es mucha, pero ahí el armador es el que ve su costo -beneficio, hace su corrida financiera y es el que decide en dónde comprarla o fabricarla.

Se ha buscado con los armadores de convencerlos de que construyan en México, pero la cuestión financiera es la que más les pega, pues en nuestro país el crédito más barato cobra intereses del 8 por ciento, mientras que en el extranjero se consiguen al 2.5, 3 por ciento, por lo que en 20 ó 15 millones de euros representa un mundo de dinero.

"La capacidad la hay en todos los astilleros (en México de hacer construcciones de embarcaciones), el astillero de acuerdo a la demanda que tenga se va actualizando, a lo mejor si dices ahorita instalada la tiene vas a encontrar que no, pero a la hora que le digan tienes que construir ésto el astillero se hace de los medios necesarios para construir lo que sea la demanda (faltaría el incentivo)", recalcó el Almirante Sierra Rodríguez.