Senado mexicano reclama declaraciones de Trump sobre cierre de frontera

Los legisladores mexicanos consideran que construir un muro implica un agravio y vulnera la relación comercial entre los países

Noroeste / Redacción

03/04/2019 | 11:47 AM

A través de una carta, dirigida a su contraparte estadounidense, el Senado mexicano repudió las expresiones del Presidente Donald Trump contra los migrantes y la comunidad hispana en general, las cuales degradan la relación bilateral entre ambas naciones.

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, presidida por Ricardo Monreal Ávila, enviaron este miércoles una misiva al líder de la mayoría republicana, Mitch McConell, y al líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer.

La carta es una respuesta a los señalamientos realizados por el mandatario estadounidense contra los mexicanos y sus reiteradas amenazas de cerrar la frontera entre ambos países. Además, los senadores mexicanos consideraron que construir un muro implica un agravio y vulnera la relación comercial entre los países.

"Expresiones similares vertidas en el pasado por el hoy presidente Trump han incitado actitudes xenofóbicas y dado paso a crímenes de odio y discriminación contra la comunidad hispana en Estados Unidos", dice la misiva leída por Monreal Ávila acompañado de todos los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios.

"El Senado de la República respaldará siempre los esfuerzos para formular e instrumentar una política migratoria que dignifique a nuestra región, que promueva el respeto irrestricto a los derechos humanos y que propicie flujos migratorios de manera ordenada y regular", detallaron los legisladores de todos los partidos en el documento.

"La cooperación y el entendimiento entre México y Estados Unidos deben ser los pilares de nuestra relación bilateral, y ambos Senados deben jugar un papel central para garantizarlos. Debemos combatir los discursos que buscan dividirnos, e impulsar y exaltar todo aquello que nos une y que nos ha permitido progresar como naciones", puntualizaron los senadores.

La carta está firmada por todos los coordinadores parlamentarios: Ricardo Monreal Ávila, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Mauricio Kuri González, de Acción Nacional (PAN); Miguel Ángel Osorio Chong, del Revolucionario Institucional (PRI); Dante Delgado Rannauro, del Movimiento Ciudadano (MC); y Miguel Ángel Mancera Espinosa, de la Revolución Democrática (PRD); entre otros.

Este mismo miércoles, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió a la amenaza de su homólogo Donald Trump de cerrar la frontera de Estados Unidos con México, y advirtió que una medida de esa naturaleza no conviene a nadie.

"No nos conviene a nadie el cierre de fronteras, no es lo más recomendable. Celebro que el Gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir apoyando con mucho cuidado, con mucha cautela, porque se trata de un fenómeno ([migratorio] que surge por la desatención a la gente", expresó el mandatario mexicano.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, sobre la lentitud que se registra en los cruces fronterizos, el presidente de México dijo que es un tema que ya atiende la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero descartó que haya problemas graves.

"Es un tema que ya se está atendiendo, hay muy buena comunicación con Estados Unidos, el Canciller Marcelo Ebrard tiene comunicación permanente. Estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo, para que se evite un conflicto, que mantengamos abierta la frontera. Hasta ahora, están abiertos los cauces, las garitas, no hay ningún problema", insistió López Obrador.

"No es significativo, no hay problemas graves, no hay. Vamos a procurar distender este ambiente [...] Vamos muy bien, estamos ayudando nosotros, es un fenómeno que espero que sea temporal, transitorio, tiene varias aristas. Lo más importante es manejarlo con responsabilidad y que haya cooperación entre todos", dijo el mandatario mexicano sobre la lentitud registrada en los cruces fronterizos.