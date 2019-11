Senado pospone votación de CNDH hasta el jueves; que titular sea víctima y no experto: AMLO

Aunque fue la más votada, María del Rosario Ibarra Piedra no logró ser, todavía, la primera mujer en la historia que dirigirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Noroeste / Redacción

A pesar de que este martes 5 de noviembre vence el plazo legal para que el Senado de la República elija al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al no llegar a un acuerdo para que un candidato de la terna obtenga la mayoría calificada en el Pleno, la Mesa Directiva de la Cámara alta pospuso la votación para el próximo jueves.

La ley de la CNDH señala que su titular debe ser nombrado 10 días antes de que termine el mandato del Ombudsperson en funciones, que en este caso es Luis Raúl González Pérez, y cuyo período concluye el próximo 15 de noviembre. Aunque fue la más votada, María del Rosario Ibarra Piedra no logró ser, todavía, la primera mujer en la historia que dirigirá la CNDH.

Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que no había consenso entre los legisladores para elegir al nuevo titular de la CNDH para el período 2019-2023.

En conferencia de prensa, el senador de Morena exhortó a las diversas bancadas a que no se ideologice ni se dogmatice el debate, “se debe elegir un presidente [de la CNDH] alejado de la tentación del poder y que demuestre su congruencia en los hechos”, y “si se mantiene ese criterio ideologizado no tendríamos mayoría calificada”, advirtió.

Luego de dos votaciones fallidas la semana pasada, si en la tercera ninguno de los aspirantes obtiene la mayoría calificada -dos terceras partes de los votos de los senadores presentes en el pleno-, las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia deberán proponer una nueva terna al Pleno.

El pasado 30 de octubre, durante la primera votación, Piedra Ibarra obtuvo 59 votos, mientras que Orozco Henríquez logró 44, y Peimbert Calvo, 11 sufragios, además de cinco abtenciones con lo que ninguno de los candidatos en la terna propuesta por las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara alta consiguió las dos terceras partes de los votos de los senadores.

En la segunda votación, Orozco Henríquez logró 3 votos, Peimbert Calvo 48 y Piedra Ibarra 67 sufragios, además de que se contabilizó una abstención. Según el procedimiento aprobado por los senadores, la elección se repetirá sobre la misma terna en la siguiente sesión del Pleno del Senado, lo que debe ocurrir el próximo martes.

Un día antes, el 29 de octubre, las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado definieron la terna para suceder desde el próximo 15 de noviembre a González Pérez, al frente del organismo autónomo durante los próximos cinco años.

La terna estuvo compuesta por Piedra Ibarra, además de Arturo Peimbert Calvo, ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO); y José de Jesús Orozco Henríquez, ex comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex magistrado electoral del Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2006.

LÓPEZ OBRADOR QUIERE QUE CNDH SEA DIRIGIDA POR VÍCTIMA

Este mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por que la CNDH sea dirigida por alguien que haya sufrido en carne propia violación a sus garantías, más que un académico o experto con maestrías y doctorados.

Dijo que lo que requiere este organismo es gente honesta, independiente, “porque es poco lo que ha hecho la CNDH” y, al contrario, se “taparon” cosas y “guardó un silencio cómplice durante mucho tiempo”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Tan es así que vivimos periodos, ofrezco disculpas porque voy a tener que mencionar de nuevo a [Felipe] Calderón [Hinojosa], cuando la guerra [contra el narcotráfico], los índices de letalidad eran de los más altos del mundo y la CNDH no se daba por enterada, no se dieron por enterados, entonces ¿para qué tener organismos así?”, señaló el político tabasqueño.

Cuando se le preguntó acerca de la postulación de Ibarra Pidera, el mandatario nacional expresó que le tiene mucha admiración y respeto a “Doña Rosario” y a las fundadoras del comité ¡Eureka”. No obstante, precisó, es una decisión que va a tomar el Senado.

“Pero mi opinión es que no sean sólo profesionales de los derechos humanos, profesionales en el sentido que estudiaron una maestría, un doctorado en derechos humanos, pero son académicos. Yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia, de violaciones a derechos humanos”, insistió el Presidente-

“Entregarles a ellos la encomienda porque los que han estado ahí, con todo respeto, que vienen de los institutos jurídicos y curriculum, maestrías, seminarios. O sea ¿y cuántos años así, y qué se ha hecho?”, acotó el Presidente de la República.

“Están como los expertos estos en la transparencia o el combate a la corrupción, de la llamada sociedad civil, impulsados por la derecha para simular, para aparentar de que se están atendiendo los problemas de violación de los derechos humanos, de transparencia, de corrupción y en los hechos continúa lo mismo o continuó lo mismo [...] Ya basta de simular”, advirtió López Obrador.

COPARMEX PIDE NUEVA TERNA PARA LA CNDH

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al Senado de la República que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia propongan una nueva terna para designar al próximo titular de la CNDH, en el marco de un proceso de participación ciudadana y de Parlamento abierto, con objetivos claros, para evaluar los 56 perfiles de los candidatos.

La organización empresarial manifestó que la Cámara alta tiene la responsabilidad de renovar la titularidad de la comisión, garantizando la idoneidad de los perfiles para generar confianza en las organizaciones sociales y defensoras y defensores de derechos humanos.

Asimismo, destacó que la CNDH es el principal organismo autónomo de operación y gestión presupuestaria con la facultad de emitir quejas a las autoridades por violaciones a los derechos humanos, así como de exigir la reparación de los daños, por lo que se requiere un titular independiente, alejado de cualquier índole política, partidista, religión o conflicto de interés.

“Al próximo presidente de la CNDH le tocará continuar con el trabajo de este organismo, en un momento en que México enfrenta un entorno crítico en el respeto y vigencia de los derechos humanos, como consecuencia de la corrupción, impunidad, violencia e inseguridad, la falta de cumplimiento de la ley, así como mecanismos efectivos para la rendición de cuentas”, abundó la Coparmex en un comunicado.