Senador Ismael García Cabeza de Vaca se disculpa y joven modelo asegura no ser escort

El legislador federal fue captado por fotógrafos, en comparecencia de Secretario de Hacienda, viendo imágenes de una mujer y chateando por WhatAsapp

Carlos Álvarez

26/09/2018 | 09:37 AM

En pleno "Día Naranja" en el que se combate la violencia sexual, el senador del Partido Acción Nacional, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del Hobernador de Tamaulipas, fue captado por fotógrafos durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, chateando con otras personas, quienes le comparten una fotografía de una mujer y le piden: "Pásame el cel del padrote, me la quiero zumbar", a lo que el legislador respondió: "Ya somos dos".

En el grupo, llamado "Three amigos", se observan otros dos contactos, "Gero" y "Manito". El fondo de pantalla dice Cabeza de Vaca, Tamaulipas. En un tercer mensaje, el Senador contestó un mensaje con dos emoticones: un marrano y una boca, que el mismo tradujo como: "Marrano trompudo".

Ante las críticas e indignación que causaron estos hechos, cuando la imágenes comenzaron a ser difundidas a través de los diversos medios y redes sociales, el senador tamaulipeco intentó hacer un control de daños desde su cuenta de Twitter, aceptando que la conversación fue misógina y que no debió haber participado en ella, además de que, según él, se trató de una "broma inapropiada".

Al ser cuestionado al respecto de este caso, Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, dijo que "el Senado de la República revisará el caso del senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca" y que "no son actividades legislativas".

El legislador panista es hermano del actual Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Fue electo como senador de primera minoría por esa entidad en las pasadas elecciones. Entre 2013 y 2016 fue regidor del municipio de Reynosa, mismo del que su hermano fue alcalde entre 2005 y 2007.

Ayer martes 25 de septiembre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres o Día Naranja, como un movimiento para hacer visible la violencia que sufren las mujeres en el mundo, que forma parte de la Campaña Naranja ÚNETE.

A través de un transmisión en vivo, la joven Fernanda Moreno dijo desconocer cómo es que sus fotografías habían llegado al celular del legislador y que al principio pensó que era una noticia falsa. Sin embargo, cuando varios de sus compañeros empezaron a etiquetarla descubrió que no era broma.

Asimismo, aseguró que no era "escort" y dijo desconocer si alguien está difundiendo sus imágenes para otro fin y llamó a tener cuidado con la información que publican en redes sociales.

"Si una chava guapa los cita, les pide dinero, revisen que sea real" enfatizó.

La modelo respondió al senador panista: "Pues ni pedo, el pobrecito diputado (sic) se va a tener que quedar con las ganas, porque no, señor diputado (sic), no soy escort y no tengo un padrote. Tengo novio, nada más", dijo en su video publicado en la red social Instagram.