Senador por Sinaloa se rebelaâ€¦ y va contra la Guardia Nacional

Senador por Sinaloa se rebela… y va contra la Guardia Nacional

A diferencia de sus compañeros diputados federales, que votaron a favor del proyecto de AMLO, Mario Zamora Gastélum explica así por qué está en contra de esta polémica decisión

José Alfredo Beltrán

“Yo me manifiesto en lo personal en contra, en contra de que la Guardia Nacional tenga un mando militar; en contra de que quede en la Constitución, en contra de que no conocemos hoy las reglas de operación de esa Guardia Nacional”.

Así anticipa el Senador Mario Zamora Gastélum su voto respecto al polémico proyecto que empuja la Presidencia, encabezada por el morenista Andrés Manuel López Obrador.

Su posicionamiento en este tema “rompe” con el de la línea a favor mostrada por la bancada priista en San Lázaro, a la cual se replegaron incluso los legisladores del tricolor por Sinaloa.

La Guardia Nacional ya fue aprobada por la Cámara de Diputados federal. Ahora, le toca al Senado darle el “palomazo” final.

Se prevé que ésta se someta a discusión en el actual periodo ordinario de sesiones.

Para su aprobación en el Senado, también se requiere de mayoría calificada, es decir 85 votos a favor.

Pero Morena, con sus aliados del PT y PES, suman 70. El PAN está en contra, por lo cual el papel del PRI, de nuevo, será fundamental.

Zamora Gastélum anuncia que pedirá a los sinaloenses le “ayuden a poder entender con mucha claridad qué es lo que quieren en este tema”.

Pero en lo personal, dice, está en contra de cómo viene el dictamen de la Cámara de Diputados federal.

“Y lo digo públicamente, yo me manifiesto en lo personal en contra”, advierte.

Y enfatiza que para esta reforma se requieren las dos terceras partes de los senadores.

Para las reglas de operación de la Guardia Nacional, comenta, con la mayoría simple de Morena lo pueden sacar, no así la reforma constitucional.

“Entonces si no respetan al federalismo, los estados, por ejemplo, que el Presidente pueda decidir qué estados sí están cumpliendo y cuáles no y de no cumplir pueda llegar la Guardia Nacional y hacer a un lado a las policías estatales y municipales;

“Nosotros somos federalistas, e insisto, como viene (el documento) no estanos de acuerdo”, sostiene,

Zamora Gastélum, uno de los sinaloenses más cercanos a José Antonio Meade, ex candidato a la Presidencia, asegura que están escuchando a especialistas.

“Se han hecho foros, es un tema que sin duda se va a discutir, y me comprometo a abrir esa discusión, a estar transmitiendo en redes sociales cuando se dé, con argumentos con seriedad”, añade.

Y no es que haga comparativos “en mala onda o de mala leche”, dice, pero no existe en ningún país republicano como México que en la Constitución, sin un estado de excepción, el Ejército se encargue de la seguridad pública.

“Salvo Venezuela, no tengo la certeza de Cuba, Corea del Norte, que no son buenos compañeros de viaje (el Ejército está al frente de la seguridad), queremos ser muy cuidados de ese tema en particular”, subraya.