Senadora acusa desinformaciÃ³n a modo en tema del Insabi

Senadora acusa desinformación a modo en tema del Insabi

Imelda Castro señala que desde el 14 de enero el Secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, tiene el monto de la partida presupuestal y las reglas de operación de este programa, pero ha dejado correr la confusión

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Los gobiernos de los estados tienen claros las partidas presupuestales, las reglas de operación y el marco jurídico del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero en entidades como Sinaloa ha habido una desinformación inducida por las propias autoridades estatales, señaló Imelda Castro Castro.

La Senadora de la República expuso que desde el 14 de enero el gabinete de Salud federal sostuvo una reunión con los 32 secretarios de salud de las entidades federativas, en donde se les dio toda la información, pero se la han guardado para alimentar la confusión.

“Hay una etapa de desinformación inducida, porque hasta ahorita el Secretario de Salud (Efrén Encinas Torres) no ha dado ninguna conferencia de prensa en Sinaloa y ya tiene toda la información, tiene la partida, tiene las reglas de operación desde el día 14 y dejan correr la confusión porque todavía hay resistencias, porque va a ser un cambio de fondo”, aseveró,

Esa resistencia que ha encontrado el Insabi en algunos estados es porque los gobernadores ya no podrán manejar de manera directa los recursos que llegaban mediante el Seguro Popular, ya que en el Insabi el gasto se ejercerá desde la Federación.

“El no administrar los dineros del Seguro Popular de manera directa, el no comprar a sus socios, a sus amigos, el no subrogar los servicios, todo eso ya no se va a manejar, por eso hay resistencias, por eso hay molestia de varios de los gobernadores”, sostuvo.

“Comprobaban (los gastos del) Seguro Popular con facturas, eso se acabó. El dinero del Insabi se va a manejar de manera centralizada a través de compras consolidadas”.

Castro Castro detalló que para la operación del Insabi este 2020 el Gobierno federal le transferirá a Sinaloa 763 millones 018 mil 917 pesos, eso sin contar la bolsa de 40 mil millones de pesos que ha dispuesto la Federación para el tema de infraestructura en todo el país.

En total, los recursos que el Gobierno federal transferirá a los 32 estados del país este año son 56 mil 332 millones 724 mil 934 pesos para la operación del Insabi este año, además de que cada estado aportará un recurso de acuerdo al convenio que hayan firmado con le Federación, indicó.